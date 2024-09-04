Под Каменском локализовали возгорание на полыхающей уже неделю нефтебазе

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Спасатели удерживают пламя, не давая ему распространиться на еще большую площадь. Сколько именно резервуаров еще догорает, не уточняется.
ЧП в поселке Молодежном под Каменском случилось 28 августа. Цистерны на нефтебазе воспламенились после очередной атаки беспилотников — как и в случае с пролетарским пожаром. Чтобы ликвидировать открытое горение, в тот раз понадобилось больше двух недель. Не исключено, что в Каменском районе удастся это сделать быстрее.
В случае с топливом спасатели не могут его никак потушить. Им остается лишь охлаждать резервуары, чтобы те не разгерметизировались, а огонь не перебросился дальше. Поэтому нефтебазы горят так долго.
Из-за ЧП в районе ввели режим повышенной готовности. Скорее всего, вскоре его отменят.