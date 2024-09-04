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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Полыхавший неделю пожар на нефтебазе в Каменске локализовали

Под Каменском локализовали возгорание на полыхающей уже неделю нефтебазе

4 сентября 2024, 10:32
Фото: vk.com/kamenskx
Полыхавший неделю пожар на нефтебазе в Каменске локализовали
Спустя неделю пожарные локализовали огонь на нефтебазе в Каменском районе Ростовской области, сообщает РИА Новости.

Спасатели удерживают пламя, не давая ему распространиться на еще большую площадь. Сколько именно резервуаров еще догорает, не уточняется.

ЧП в поселке Молодежном под Каменском случилось 28 августа. Цистерны на нефтебазе воспламенились после очередной атаки беспилотников — как и в случае с пролетарским пожаром. Чтобы ликвидировать открытое горение, в тот раз понадобилось больше двух недель. Не исключено, что в Каменском районе удастся это сделать быстрее.

Появились новые кадры полыхающей вторые сутки нефтебазы под Каменском
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В случае с топливом спасатели не могут его никак потушить. Им остается лишь охлаждать резервуары, чтобы те не разгерметизировались, а огонь не перебросился дальше. Поэтому нефтебазы горят так долго.

Из-за ЧП в районе ввели режим повышенной готовности. Скорее всего, вскоре его отменят.

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