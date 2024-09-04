Под Каменском локализовали возгорание на полыхающей уже неделю нефтебазе

ЧП в поселке Молодежном под Каменском случилось 28 августа. Цистерны на нефтебазе воспламенились после очередной атаки беспилотников — как и в случае с пролетарским пожаром. Чтобы ликвидировать открытое горение, в тот раз понадобилось больше двух недель. Не исключено, что в Каменском районе удастся это сделать быстрее.