Попавшей под поезд женщине оторвало голову в Ростовской области

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
По сообщению очевидцев, днем 4 сентября произошел страшный инцидент. На железнодорожных путях в Красном Сулине Ростовской области поезд насмерть сбил женщину. От сильного удара у погибшей отлетела голова. Обстоятельства случившегося и информация о самой дончанке уточняются, официального сообщения от правоохранительных органов пока не поступало.
Какое-то время тело лежало на платформе ЖД-станции. Его накрыли белым покрывалом.
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До этого мотоциклист лишился головы и рук в ДТП в Ростове-на-Дону. Несоблюдение безопасной дистанции привело к страшным последствиям.