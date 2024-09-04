Попавшей под поезд женщине оторвало голову в Ростовской области

По сообщению очевидцев, днем 4 сентября произошел страшный инцидент. На железнодорожных путях в Красном Сулине Ростовской области поезд насмерть сбил женщину. От сильного удара у погибшей отлетела голова. Обстоятельства случившегося и информация о самой дончанке уточняются, официального сообщения от правоохранительных органов пока не поступало.