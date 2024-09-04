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Posted Сегодня, 16:11

Published Сегодня, 16:11

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Updated Сегодня, 16:13

Попавшей под поезд женщине оторвало голову в Ростовской области

Попавшей под поезд женщине оторвало голову в Ростовской области

4 сентября 2024, 16:11
Фото: Изображение Midjourney
Попавшей под поезд женщине оторвало голову в Ростовской области
В Ростовской области под колесами поезда погибла женщина. Ей оторвало голову, сообщает издание KVU.

По сообщению очевидцев, днем 4 сентября произошел страшный инцидент. На железнодорожных путях в Красном Сулине Ростовской области поезд насмерть сбил женщину. От сильного удара у погибшей отлетела голова. Обстоятельства случившегося и информация о самой дончанке уточняются, официального сообщения от правоохранительных органов пока не поступало.

Какое-то время тело лежало на платформе ЖД-станции. Его накрыли белым покрывалом.

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До этого мотоциклист лишился головы и рук в ДТП в Ростове-на-Дону. Несоблюдение безопасной дистанции привело к страшным последствиям.

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