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Published Сегодня, 07:57

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Updated Сегодня, 07:59

Пункты приема бутылок откроют для жителей Ростовской области

Пункты приема бутылок откроют для жителей Ростовской области

4 сентября 2024, 07:57
Фото: Unsplash
Пункты приема бутылок откроют для жителей Ростовской области
Несколько пунктов приема бутылок из стекла откроют в Ростовской области, сообщает «Молот».

Комплекс по переработке стекла появится на базе Новочеркасского индустриального парка. Сдать бутылки и другую стеклянную тару можно будет не только в казачьей столице, но и в Ростове, и в Азовском районе.

Как только на предприятии установят дробильную установку и плавильные печи, процесс по переработке запустят. Возможно, комплекс бы уже вовсю работал, но оборудование оказалось достать не так просто. В России его практически не выпускают, а предложения из Китая не устроили руководство предприятия. В итоге поставщика нашли в Белоруссии. Теперь осталось дождаться поставки.

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Переработку стекла планируют начать летом 2025-го. Буквально через год жители Ростовской области смогут сдавать бутылки и стекло, как в СССР. Руководство предприятия считает, что опыт Советского Союза в этом вопросе был очень успешным. Система сбора стеклотары была понятной, ее прием оплачивался. Теперь стеклотара обесценилась, килограмм стоит всего 3 рубля — поэтому и нет мотивации, чтобы собирать и относить на переработку банки и бутылки.

В ближайшее время планируют разработать специальный механизм поощрения. В чем именно он будет заключаться, пока неизвестно.

В 2026 году в Новочеркасске хотят возродить высшее военное командное училище связи. Там будут учиться офицеры-связисты.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Новочеркасск#Азовский район#Ростов#Бутылки#Переработка стекла#Стеклотара#Сбор стекла
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