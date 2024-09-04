Пункты приема бутылок откроют для жителей Ростовской области

Как только на предприятии установят дробильную установку и плавильные печи, процесс по переработке запустят. Возможно, комплекс бы уже вовсю работал, но оборудование оказалось достать не так просто. В России его практически не выпускают, а предложения из Китая не устроили руководство предприятия. В итоге поставщика нашли в Белоруссии. Теперь осталось дождаться поставки.