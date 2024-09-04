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Published Сегодня, 18:22

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Updated Сегодня, 18:24

В Ростове-на-Дону врачи выявили у ребенка редчайшую форму эпилепсии

Редкую болезнь нашли в Ростове у ребенка, которого тошнило и рвало три года

4 сентября 2024, 18:22
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону врачи выявили у ребенка редчайшую форму эпилепсии
В Ростове-на-Дону у школьницы с симптомами гастрита выявили редкую форму эпилепсии, сообщает региональный Минздрав.

В областной консультативно-диагностический центр обратились мама с 14-летней дочерью. На протяжении трех лет девочку беспокоили боли в животе и рвота. Из-за симптомов врачи посчитали, что ее мучает хронический гастрит. Она получила соответствующее лечение, и на какое-то время дискомфорт ушел. Однако не на долго.

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Медики собрали повторный анамнез и обратили внимание на симптомы, нехарактерные для прошлого диагноза. Оказалась, что школьница перед приступом ощущает неприятный запах с последующей рвотой, которая не приносит облегчения. Подростка направили на электроэнцефалографию. Она выявила абдоминальную эпилепсию. Она встречается у двух человек на одну тысячу больных. Болезнь проявляется именно в виде расстройства ЖКТ.

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