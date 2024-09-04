Редкую болезнь нашли в Ростове у ребенка, которого тошнило и рвало три года

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
В областной консультативно-диагностический центр обратились мама с 14-летней дочерью. На протяжении трех лет девочку беспокоили боли в животе и рвота. Из-за симптомов врачи посчитали, что ее мучает хронический гастрит. Она получила соответствующее лечение, и на какое-то время дискомфорт ушел. Однако не на долго.
Медики собрали повторный анамнез и обратили внимание на симптомы, нехарактерные для прошлого диагноза. Оказалась, что школьница перед приступом ощущает неприятный запах с последующей рвотой, которая не приносит облегчения. Подростка направили на электроэнцефалографию. Она выявила абдоминальную эпилепсию. Она встречается у двух человек на одну тысячу больных. Болезнь проявляется именно в виде расстройства ЖКТ.
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