Редкую болезнь нашли в Ростове у ребенка, которого тошнило и рвало три года

Медики собрали повторный анамнез и обратили внимание на симптомы, нехарактерные для прошлого диагноза. Оказалась, что школьница перед приступом ощущает неприятный запах с последующей рвотой, которая не приносит облегчения. Подростка направили на электроэнцефалографию. Она выявила абдоминальную эпилепсию. Она встречается у двух человек на одну тысячу больных. Болезнь проявляется именно в виде расстройства ЖКТ.