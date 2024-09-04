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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Риелтор Загоренко объяснила, почему выросли ставки по ипотеке в Ростове

Риелтор объяснила, почему квартиры в Ростове дороже, чем в Санкт-Петербурге

4 сентября 2024, 08:28
Фото: tfcygv79/Unsplash
Риелтор Загоренко объяснила, почему выросли ставки по ипотеке в Ростове

Риелтор Загоренко рассказала, когда стабилизируется рынок недвижимости в Ростове

Два года застройщики очень сильно поднимали цены в Ростове. Для того чтобы сдержать инфляцию на рынке недвижимости, Центробанк повысил ставку годовых, сообщила RostovGazeta риелтор Елена Загоренко.

Риелтор рассказывает, что в условиях серьезного роста цен на жилье в новостройках Ростова, поднялись и цены на вторичное жилье.

«Но есть мнение, что стоимость квартир в Ростове будет расти и дальше. Уже сегодня многие замечают, что даже в Санкт-Петербурге можно купить квартиру дешевле, чем в донской столице», — говорит Елена Загоренко.

По словам собеседницы, стоимость однокомнатной новостройки в Ростове сегодня, в среднем, составляет 130 тысяч за один квадратный метр.

Цены на новостройки взлетели до 6 млн рублей в июле
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«Дело в том, что за два года застройщики сильно загнули цены, и у нас пошла инфляция. Но людям все равно нужно жилье. Просто сейчас мы возвращаемся в те времена, когда у нас был немаленький первоначальный взнос и большие ставки. Теперь семьи будут собирать деньги на первоначальный взнос, копить и потом покупать квартиры. Думаю, что года через два что-то изменится и ситуация стабилизируется», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как рост ключевой ставки годовых до 18% повлияет на цены на жилье в Ростове.

Стало известно как увеличение ключевой ставки до 18% повлияет на цены в Ростове
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