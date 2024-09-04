Риелтор объяснила, почему квартиры в Ростове дороже, чем в Санкт-Петербурге

Риелтор Загоренко рассказала, когда стабилизируется рынок недвижимости в Ростове

Два года застройщики очень сильно поднимали цены в Ростове. Для того чтобы сдержать инфляцию на рынке недвижимости, Центробанк повысил ставку годовых, сообщила RostovGazeta риелтор Елена Загоренко.