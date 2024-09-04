Риелтор объяснила, почему квартиры в Ростове дороже, чем в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Риелтор рассказывает, что в условиях серьезного роста цен на жилье в новостройках Ростова, поднялись и цены на вторичное жилье.
«Но есть мнение, что стоимость квартир в Ростове будет расти и дальше. Уже сегодня многие замечают, что даже в Санкт-Петербурге можно купить квартиру дешевле, чем в донской столице», — говорит Елена Загоренко.
По словам собеседницы, стоимость однокомнатной новостройки в Ростове сегодня, в среднем, составляет 130 тысяч за один квадратный метр.
«Дело в том, что за два года застройщики сильно загнули цены, и у нас пошла инфляция. Но людям все равно нужно жилье. Просто сейчас мы возвращаемся в те времена, когда у нас был немаленький первоначальный взнос и большие ставки. Теперь семьи будут собирать деньги на первоначальный взнос, копить и потом покупать квартиры. Думаю, что года через два что-то изменится и ситуация стабилизируется», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как рост ключевой ставки годовых до 18% повлияет на цены на жилье в Ростове.