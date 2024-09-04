Риелтор объяснила в цифрах, как выросла стоимость жилья в Ростове

Первоначальный взнос на квартиру — 30%, составит 1,2 миллиона рублей. Ежемесячный платеж на 30 лет будет не менее 52 тысячи рублей. Таким образом, за 30 лет покупатель выплатит за квартиру 18,7 миллиона рублей. И при этом, не стоит забывать про первоначальный взнос.