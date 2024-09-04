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Риелтор Загоренко объяснила в цифрах, как выросла стоимость жилья в Ростове

Риелтор объяснила в цифрах, как выросла стоимость жилья в Ростове

4 сентября 2024, 08:47
Фото: Alina Makhatyrova/Unsplash
Риелтор Загоренко объяснила в цифрах, как выросла стоимость жилья в Ростове

Жители Ростова массово отказываются от покупки квартир из-за дорогой ипотеки

Риелтор Елена Загоренко сообщила RostovGazeta, что большинство покупателей квартир в Ростове с запросом на ипотеку сегодня не понимают ситуацию. Люди намереваются приобрести жилье, но когда видят калькуляцию по платежам, сильно удивляются и уходят.

По словам риелтора, падение уровня продаж жилья в Ростове достигает сегодня 30-40% в сравнении с прошлым летом. Желающих купить жилье по-прежнему много. Но сложившиеся условия не позволяют.

«Люди остаются в недоумении от озвученных платежей. Приходят, узнают, и, в большинстве случаев, уходят», — отмечает Елена Загоренко.
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На примере двухкомнатной квартиры в старом жилом фонде стоимостью 4,2 миллиона рублей эксперт показала, каким будет платеж по ипотеке.

Первоначальный взнос на квартиру — 30%, составит 1,2 миллиона рублей. Ежемесячный платеж на 30 лет будет не менее 52 тысячи рублей. Таким образом, за 30 лет покупатель выплатит за квартиру 18,7 миллиона рублей. И при этом, не стоит забывать про первоначальный взнос.

«В первые несколько лет в основном погашаются проценты, а не тело кредита. То есть, допустим, из платежа 52 тысячи рублей порядка десяти тысяч будут идти в счет погашения ипотеки. Остальное — это процент банка», — объясняет собеседница.

Ранее RostovGazeta сообщала, в каких районах Ростова самые высокие цены на жилье.

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