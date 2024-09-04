Ростовчан хотят штрафовать за нарушение особого режима реагирования

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Что касается наказания, то предлагается установить предупреждение или штраф до 5 тысяч рублей на физлиц. Должностных лиц хотят штрафовать на сумму до 40 тысяч рублей, юрлиц — 400 тысяч рублей.
Вместе с этим хотят ввести штрафы за игнорирование решений оперативного штаба в рамках действующего режима. Для граждан сумма выплат может составить 2,5 тысячи рублей.
Отмечается, что рассматривать эти дела могут мировые судьи. Сам законопроект внесен в Заксобрание региона.
Ранее губернатор уточнял, что введенный режим в большей степени касается специальных служб. По его словам, средний уровень реагирования никак не скажется на жизни обычных. В регионе не будут вводить ограничения на передвижение. А в целом эти меры связаны с террористическими угрозами, исходящими от Украины.