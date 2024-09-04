Ростовчан хотят штрафовать за нарушение особого режима реагирования

Ранее губернатор уточнял, что введенный режим в большей степени касается специальных служб. По его словам, средний уровень реагирования никак не скажется на жизни обычных. В регионе не будут вводить ограничения на передвижение. А в целом эти меры связаны с террористическими угрозами, исходящими от Украины.