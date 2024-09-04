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Published Сегодня, 08:20

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Updated Сегодня, 08:22

Ростовчан хотят штрафовать за нарушение особого режима реагирования

Ростовчан хотят штрафовать за нарушение особого режима реагирования

4 сентября 2024, 08:20
Фото: 1MI
Ростовчан хотят штрафовать за нарушение особого режима реагирования
В Ростовской области могут начать привлекать к ответственности за нарушения в рамках введенного среднего уровня реагирования, говорится в документации на сайте облправительства.

Что касается наказания, то предлагается установить предупреждение или штраф до 5 тысяч рублей на физлиц. Должностных лиц хотят штрафовать на сумму до 40 тысяч рублей, юрлиц — 400 тысяч рублей.

Вместе с этим хотят ввести штрафы за игнорирование решений оперативного штаба в рамках действующего режима. Для граждан сумма выплат может составить 2,5 тысячи рублей.

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Отмечается, что рассматривать эти дела могут мировые судьи. Сам законопроект внесен в Заксобрание региона.

Ранее губернатор уточнял, что введенный режим в большей степени касается специальных служб. По его словам, средний уровень реагирования никак не скажется на жизни обычных. В регионе не будут вводить ограничения на передвижение. А в целом эти меры связаны с террористическими угрозами, исходящими от Украины.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Нарушения#Штрафы
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