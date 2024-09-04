Ростовчанину дали три года колонии за попытку сотрудничества с Украиной

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В июле 2023 года 61-летний фигурант решил связаться в мессенджерах с СБУ. Он направлял на найденный номер сообщения, в которых предлагал варианты своего участия против РФ.
На самом деле номер, на который писал мужчина, контролировался органами безопасности России. А сама переписка длилась около полугода.
После этого возбудили уголовное дело. Теперь суд приговорил обвиняемого к 3,5 года заключения, а также штрафу в размере 700 тысяч рублей. Приговор огласил Ростовский областной суд.
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