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Ростовчанину дали три года колонии за попытку сотрудничества с Украиной

Ростовчанину дали три года колонии за попытку сотрудничества с Украиной

4 сентября 2024, 07:34
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовчанину дали три года колонии за попытку сотрудничества с Украиной
В Ростове-на-Дону огласили приговор Геннадию Новицкому, который хотел помогать Украине, сообщили в региональной прокуратуре.

В июле 2023 года 61-летний фигурант решил связаться в мессенджерах с СБУ. Он направлял на найденный номер сообщения, в которых предлагал варианты своего участия против РФ.

На самом деле номер, на который писал мужчина, контролировался органами безопасности России. А сама переписка длилась около полугода.

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После этого возбудили уголовное дело. Теперь суд приговорил обвиняемого к 3,5 года заключения, а также штрафу в размере 700 тысяч рублей. Приговор огласил Ростовский областной суд.

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#Илья Протвинов#Россия#Ростов-на-Дону#Суд#Украина#Преступления#Происшествия
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