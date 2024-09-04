Ростовчанка Ирина Аллегрова может окончательно уйти со сцены

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:35
Updated Сегодня, 19:35
В конце августа знаменитая артистка выступала в Сочи. После этого 72-летняя «императрица» призналась, что изрядно устала от светской жизни. Не исключено, что песня «Я — любовь», которую народная артистка исполнила на «Новой Волне», станет последней в списке выступлений Ирины Аллегровой.
Во время пандемии артистка отказалась от гастролей и в последнее время выходила на сцену нечасто. Правда, сама исполнительница с такими выводами в СМИ несогласна.
— Оказывается, я в последнее время стала затворницей, нигде не появляюсь и выступаю лишь один раз в год — на фестивале «Новая волна»… Примерно так в один голос написали почти все горе-журналисты! — возмутилась Ирина Аллегрова на своей странице в соцсетях. — И это после того, как только в этом году (!), я уже поучаствовала во всех знаковых концертах, которые показывались в телевизионный прайм-тайм! И не просто поучаствовала, а выступала с новым материалом!
Теперь речь идет об окончательном уходе со сцены. Вероятно, народная артистка устала от вспышек камер и внимания журналистов. Даже последний альбом «В городе серых облаков», выпущенный в 2021 году, не стал поводом для крупного тура. В честь 70-летия Ирина Аллегрова представила новую пластинку всего на нескольких концертах.
Ранее стало известно об отмене концертов в Ростове из-за указа губернатора. В регионе запретили проводить массовые мероприятия, поэтому выступления Шуры, «Заточки» и «Градусов» в донской столице перенесли на следующий год.