Ростовчанка Ирина Аллегрова может окончательно уйти со сцены

Теперь речь идет об окончательном уходе со сцены. Вероятно, народная артистка устала от вспышек камер и внимания журналистов. Даже последний альбом «В городе серых облаков», выпущенный в 2021 году, не стал поводом для крупного тура. В честь 70-летия Ирина Аллегрова представила новую пластинку всего на нескольких концертах.