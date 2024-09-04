Сколько стоит обучение в частных школах Ростова и почему из них бегут в обычные

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Она расположена на улице Павленко, о ней оставили 70 отзывов. Стоимость обучения начинается от 23,5 тысячи рублей в месяц, плюс придется отдавать по 18 тысяч рублей за питание. Оно, кстати, пятиразовое — завтрак, фруктовая пауза, обед, полдник и ужин.
«Прекрасная гимназия. Очень профессиональный педагогический коллектив, отличное расписание со всеми дополнительными занятиями, подготовка в лучшие вузы страны. Прекрасное питание и полная безопасность ребенка в гимназии. Особая благодарность за постоянную обратную связь и включенность, как педагогов, так и директора», — говорится в одном из отзывов.
«Ушли без сожаления. Успехов у школы нет, уровня нет. Только громкие анонсы. Весь педсостав оставил очень тяжелые воспоминания», — пишут ростовчане.
Это учреждение расположено на проспекте Космонавтов. Стоимость услуг детского сада вместе с питанием составляет 20,5 тысячи рублей в месяц.
Что касается школьной образовательной программы, то стоимость учебного года составляла 153 тысячи рублей. Цена на питание достигала семи тысяч рублей в месяц.
«Отличная начальная школа. Комфортная, теплая, дружелюбная обстановка. Чисто, вкусно готовят, хорошая пришкольная территория. Директор руководит гимназией 25 лет, а это уже говорит о профессионализме и умении вести свое дело», — пишут довольные ростовчане.
«Еда ужасная, порции очень маленькие, особенно для 7-11 класса, еды просто не хватает. Спортзал находится в подвале, где очень плохая вентиляция. Я бы даже сказал, что ее вообще нет. Отношения учителей к ученикам ужасное», — говорится в отрицательном отзыве.
Это образовательное учреждение расположено на улице Пушкинской. В среднем стоимость обучения в год разбита на 10 равных платежей по 45,5 тысячи рублей. Если нужна подготовка к школе, то это обойдется в 17,5 тысячи рублей в месяц. Всего об учреждении оставили 40 отзывов, в том числе есть негативные.
«Внук здесь учится. Поступить было сложно, серьезно готовился. Но теперь учится с большим удовольствием. Всегда делится впечатлениями об учебе с неприкрываемой гордостью и радостью», — говорится в комментариях.
«Самые негативные отзывы. Водили ребенка туда на подготовку. Жалеем о потраченном напрасно времени. Абсолютно некомпетентное и необъективное в своих оценках учебное заведение. Много пафоса, по факту ни на чем не основанного», — пишут пользователи.
Она работает на улице Станиславского. Стоимость учебного года для детей с 1 по 7 классы составляет 243 тысячи рублей. А далее она превышает 300 тысяч рублей. К примеру, в 11 классе придется заплатить 371 тысячу рублей. Годовая стоимость вносится единовременно при заключении договора.
«Прекрасная школа. Очень хорошее отношение к ученикам, отличный преподавательский состав, одним словом — лучшее учебное заведение в Ростове», — сказано в отзывах.
«Не рекомендую», — написал местный житель, но причину называть не стал.
Она расположена на улице Симферопольской. Стоимость обучения здесь следующая:
Дополнительно за год оплачивается в каждом классе:
«Школа очень хорошая. Дочь пришла в эту школу со слабыми знаниями, но очень быстро подтянулась. Она в восторге, что все очень хорошо объясняют, помогают. Есть уважение и справедливость. Так как в школе телефон запрещен дети общаются между собой», — говорится в отзыве.
«К сожалению, школа сильно испортилась за последний год. Уровень знаний, который здесь дают, оставляет желать лучшего. Приходится постоянно заниматься дополнительно, чтобы дети хоть что-то усваивали. Питание в столовой тоже не радует. К педагогическому составу есть вопросы: подход к обучению и отношение к детям не всегда на высоте. Мероприятия почти не проводятся, школьная жизнь стала скучной», — пишут недовольные ростовчане.
Ранее общественник выступил за введение единой школьной формы в Ростове.