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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Сколько стоит обучение в частных школах Ростова и почему из них бегут в обычные

Сколько стоит обучение в частных школах Ростова и почему из них бегут в обычные

4 сентября 2024, 10:30
Фото: rostovgazeta.ru
Сколько стоит обучение в частных школах Ростова и почему из них бегут в обычные
В Ростове-на-Дону есть несколько частных школ. Сколько стоит в них обучение и какие отзывы они получили от местных жителей, в материале RostovGazeta.

Гимназия Донского академического развития

Она расположена на улице Павленко, о ней оставили 70 отзывов. Стоимость обучения начинается от 23,5 тысячи рублей в месяц, плюс придется отдавать по 18 тысяч рублей за питание. Оно, кстати, пятиразовое — завтрак, фруктовая пауза, обед, полдник и ужин.

«Прекрасная гимназия. Очень профессиональный педагогический коллектив, отличное расписание со всеми дополнительными занятиями, подготовка в лучшие вузы страны. Прекрасное питание и полная безопасность ребенка в гимназии. Особая благодарность за постоянную обратную связь и включенность, как педагогов, так и директора», — говорится в одном из отзывов.

«Ушли без сожаления. Успехов у школы нет, уровня нет. Только громкие анонсы. Весь педсостав оставил очень тяжелые воспоминания», — пишут ростовчане.

Гимназия Донского академического развитияГимназия Донского академического развития
Гимназия Донского академического развития
Фото: Яндекс. Карты

Гимназия «Развитие»

Это учреждение расположено на проспекте Космонавтов. Стоимость услуг детского сада вместе с питанием составляет 20,5 тысячи рублей в месяц.

Что касается школьной образовательной программы, то стоимость учебного года составляла 153 тысячи рублей. Цена на питание достигала семи тысяч рублей в месяц.

«Отличная начальная школа. Комфортная, теплая, дружелюбная обстановка. Чисто, вкусно готовят, хорошая пришкольная территория. Директор руководит гимназией 25 лет, а это уже говорит о профессионализме и умении вести свое дело», — пишут довольные ростовчане.

«Еда ужасная, порции очень маленькие, особенно для 7-11 класса, еды просто не хватает. Спортзал находится в подвале, где очень плохая вентиляция. Я бы даже сказал, что ее вообще нет. Отношения учителей к ученикам ужасное», — говорится в отрицательном отзыве.

Гимназия «Развитие» на проспекте КосмонавтовГимназия «Развитие» на проспекте Космонавтов
Гимназия «Развитие» на проспекте Космонавтов
Фото: Яндекс. Карты

Лицей классического элитарного образования

Это образовательное учреждение расположено на улице Пушкинской. В среднем стоимость обучения в год разбита на 10 равных платежей по 45,5 тысячи рублей. Если нужна подготовка к школе, то это обойдется в 17,5 тысячи рублей в месяц. Всего об учреждении оставили 40 отзывов, в том числе есть негативные.

«Внук здесь учится. Поступить было сложно, серьезно готовился. Но теперь учится с большим удовольствием. Всегда делится впечатлениями об учебе с неприкрываемой гордостью и радостью», — говорится в комментариях.

«Самые негативные отзывы. Водили ребенка туда на подготовку. Жалеем о потраченном напрасно времени. Абсолютно некомпетентное и необъективное в своих оценках учебное заведение. Много пафоса, по факту ни на чем не основанного», — пишут пользователи.

Лицей классического элитарного образованияЛицей классического элитарного образования
Лицей классического элитарного образования
Фото: Лицей классического элитарного образования — КЭО

Международная школа Алла Прима

Она работает на улице Станиславского. Стоимость учебного года для детей с 1 по 7 классы составляет 243 тысячи рублей. А далее она превышает 300 тысяч рублей. К примеру, в 11 классе придется заплатить 371 тысячу рублей. Годовая стоимость вносится единовременно при заключении договора.

«Прекрасная школа. Очень хорошее отношение к ученикам, отличный преподавательский состав, одним словом — лучшее учебное заведение в Ростове», — сказано в отзывах.

«Не рекомендую», — написал местный житель, но причину называть не стал.

Международная школа Алла ПримаМеждународная школа Алла Прима
Международная школа Алла Прима
Фото: Яндекс. Карты

Частная школа «Источник знаний»

Она расположена на улице Симферопольской. Стоимость обучения здесь следующая:

  • 1 — 4 классы: 250 тысяч рублей в год.
  • 5 — 9 классы: 300 тысяч рублей в год.
  • 10 — 11 классы: 360 тысяч рублей в год.

Дополнительно за год оплачивается в каждом классе:

  • Питание: 11 тысяч в месяц.
  • Административный взнос: 30 тысяч рублей

«Школа очень хорошая. Дочь пришла в эту школу со слабыми знаниями, но очень быстро подтянулась. Она в восторге, что все очень хорошо объясняют, помогают. Есть уважение и справедливость. Так как в школе телефон запрещен дети общаются между собой», — говорится в отзыве.

Частная школа «Источник знаний»Частная школа «Источник знаний»
Частная школа «Источник знаний»
Фото: Яндекс. Карты / Техподдержка Источник Знаний

«К сожалению, школа сильно испортилась за последний год. Уровень знаний, который здесь дают, оставляет желать лучшего. Приходится постоянно заниматься дополнительно, чтобы дети хоть что-то усваивали. Питание в столовой тоже не радует. К педагогическому составу есть вопросы: подход к обучению и отношение к детям не всегда на высоте. Мероприятия почти не проводятся, школьная жизнь стала скучной», — пишут недовольные ростовчане.

Ранее общественник выступил за введение единой школьной формы в Ростове.

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