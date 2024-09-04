Сколько стоит обучение в частных школах Ростова и почему из них бегут в обычные

Это образовательное учреждение расположено на улице Пушкинской. В среднем стоимость обучения в год разбита на 10 равных платежей по 45,5 тысячи рублей. Если нужна подготовка к школе, то это обойдется в 17,5 тысячи рублей в месяц. Всего об учреждении оставили 40 отзывов, в том числе есть негативные.