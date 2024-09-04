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«Союзмультфильм» уничтожил Чебурашку из-за ростовского бизнесмена

«Союзмультфильм» заставил уничтожить Чебурашку в Ростовской области

4 сентября 2024, 08:35
Фото: 1MI
«Союзмультфильм» уничтожил Чебурашку из-за ростовского бизнесмена

«Союзмультфильм» оштрафовал бизнесмена из Ростовской области за Чебурашку

«Союзмультфильм» добился уничтожения игрушечного Чебурашки, которого продавал предприниматель, следует из документов на сайте Арбитражного суда Ростовской области.

АО «Киностудия „Союзмультфильм“» и ООО «Союзмультфильм» в очередной раз отстояли права на Чебурашку. Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел иск известных компаний и частично удовлетворил его.

В обращении сказано, что ИП Шевченко Светлана Хениковна нарушила исключительные права на товарный знак (Чебуршаку). К материалам дела прикрепили неоспоримое доказательство — видео, на котором некто покупает популярную игрушку в торговой точке, зарегистрированном на предпринимателя в городе Донецке. Кроме того, организации предоставили кассовый чек.

Ранее Арбитражный суд оштрафовал бизнесмена из Ростовской области за одно только использование изображения Чебурашки. Футболки с детским кумиром обошлись предпринимателю в 400 с лишним тысяч рублей на компенсацию истцу.

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Киностудия вместе с ООО требовали взыскать в их пользу по 50 тысяч рублей. Ответчик предлагала сойтись на 10 тысячах. Судья согласился снизить сумму компенсации — до 15 тысяч каждому истцу. Помимо этой суммы, ИП придется оплатить 600 рублей госпошлины за судебные расходы и по мелочи (от 48 до 150 рублей) — за прочие расходы. При этом проданного Чебурашку уничтожат как вещдок.

Ранее «Союзмультфильм» отсудил 208 тысяч у бизнесменов в Ростовской области за Чебурашку.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Чебурашка#Арбитражный суд#Предприниматель#Интеллектуальная собственность#Союзмультфильм
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