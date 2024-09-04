«Союзмультфильм» заставил уничтожить Чебурашку в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
АО «Киностудия „Союзмультфильм“» и ООО «Союзмультфильм» в очередной раз отстояли права на Чебурашку. Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел иск известных компаний и частично удовлетворил его.
В обращении сказано, что ИП Шевченко Светлана Хениковна нарушила исключительные права на товарный знак (Чебуршаку). К материалам дела прикрепили неоспоримое доказательство — видео, на котором некто покупает популярную игрушку в торговой точке, зарегистрированном на предпринимателя в городе Донецке. Кроме того, организации предоставили кассовый чек.
Ранее Арбитражный суд оштрафовал бизнесмена из Ростовской области за одно только использование изображения Чебурашки. Футболки с детским кумиром обошлись предпринимателю в 400 с лишним тысяч рублей на компенсацию истцу.
Киностудия вместе с ООО требовали взыскать в их пользу по 50 тысяч рублей. Ответчик предлагала сойтись на 10 тысячах. Судья согласился снизить сумму компенсации — до 15 тысяч каждому истцу. Помимо этой суммы, ИП придется оплатить 600 рублей госпошлины за судебные расходы и по мелочи (от 48 до 150 рублей) — за прочие расходы. При этом проданного Чебурашку уничтожат как вещдок.
Ранее «Союзмультфильм» отсудил 208 тысяч у бизнесменов в Ростовской области за Чебурашку.