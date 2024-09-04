«Союзмультфильм» заставил уничтожить Чебурашку в Ростовской области

Киностудия вместе с ООО требовали взыскать в их пользу по 50 тысяч рублей. Ответчик предлагала сойтись на 10 тысячах. Судья согласился снизить сумму компенсации — до 15 тысяч каждому истцу. Помимо этой суммы, ИП придется оплатить 600 рублей госпошлины за судебные расходы и по мелочи (от 48 до 150 рублей) — за прочие расходы. При этом проданного Чебурашку уничтожат как вещдок.