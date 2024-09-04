Стал известен точный прогноз погоды на весь сентябрь в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В четверг, 5 сентября, будет облачная погода, а температура поднимется до +29 градусов. Порывы ветра достигнут семи метров в секунду.
В пятницу станет холоднее, но выглянет солнце. Столбики термометров покажут +26 градусов.
Такие же погодные условия сохранятся и в субботу, в том числе будет сильный ветер. В воскресенье, 8 сентября, вернется облачная погода, термометры покажут +26 градусов.
В начале следующей недели температура поднимется до +27 градусов, а во вторник могут пройти дожди.
В период с 12 по 15 сентября ожидается пасмурная погода. Однако, начиная с 16 по 17 число, синоптики предвещают ясное и безоблачное небо.
Тем не менее, уже 18 сентября есть вероятность того, что пойдут дожди, которые прекратятся ближе к вечерним часам.
С 19 числа начнется постепенное снижение температуры воздуха, сначала до +22 градусов. К 23 сентября столбики термометров опустятся до отметки +20 градусов. На 24 и 25 сентября прогнозируют дожди.
К концу месяца ожидается солнечная погода, однако температура останется примерно на уровне +18 градусов. В ночное время она упадет до +13 градусов.
Ранее после мощного ночного ливня центр Ростова ушел под воду.