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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Стал известен точный прогноз погоды на весь сентябрь в Ростове-на-Дону

Стал известен точный прогноз погоды на весь сентябрь в Ростове-на-Дону

4 сентября 2024, 14:25
Фото: rostovgazeta.ru
Стал известен точный прогноз погоды на весь сентябрь в Ростове-на-Дону

Теплая погода с дождями ожидается весь сентябрь в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в течение сентября будет сохраняться теплая погода и могут пройти дожди, сообщили синоптики.

В четверг, 5 сентября, будет облачная погода, а температура поднимется до +29 градусов. Порывы ветра достигнут семи метров в секунду.

В пятницу станет холоднее, но выглянет солнце. Столбики термометров покажут +26 градусов.

Такие же погодные условия сохранятся и в субботу, в том числе будет сильный ветер. В воскресенье, 8 сентября, вернется облачная погода, термометры покажут +26 градусов.

В начале следующей недели температура поднимется до +27 градусов, а во вторник могут пройти дожди.

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В период с 12 по 15 сентября ожидается пасмурная погода. Однако, начиная с 16 по 17 число, синоптики предвещают ясное и безоблачное небо.

Тем не менее, уже 18 сентября есть вероятность того, что пойдут дожди, которые прекратятся ближе к вечерним часам.

С 19 числа начнется постепенное снижение температуры воздуха, сначала до +22 градусов. К 23 сентября столбики термометров опустятся до отметки +20 градусов. На 24 и 25 сентября прогнозируют дожди.

К концу месяца ожидается солнечная погода, однако температура останется примерно на уровне +18 градусов. В ночное время она упадет до +13 градусов.

Ранее после мощного ночного ливня центр Ростова ушел под воду.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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