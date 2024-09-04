Стало известно, когда Ростов перестанет заливать дождями

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
После нескольких дождливых дней в Ростове наконец наступит затишье 5 сентября. Температура воздуха в этот день составит +27 градусов днем и до +17 — ночью. Восточный ветер стихнет до шести метров в секунду.
На следующий день, 6 сентября, в донской столице окончательно расподогодится. Из-за туч выглянет солнце, но воздух немного остынет. Столбик термометра покажет около +26 градусов в дневное время суток и примерно +16 — в ночное. Ветер усилится до 7 метров в секунду.
Ранее стало известно о погоде 4 сентября. Сильный дождь и шквалистый ветер накроют регион с самого утра. Из-за этого в Ростове-на-Дону объявили повышенный режим готовности для коммунальных и экстренных служб. Он будет действовать до 5 сентября включительно.