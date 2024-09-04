Стало известно, когда Ростов перестанет заливать дождями

На следующий день, 6 сентября, в донской столице окончательно расподогодится. Из-за туч выглянет солнце, но воздух немного остынет. Столбик термометра покажет около +26 градусов в дневное время суток и примерно +16 — в ночное. Ветер усилится до 7 метров в секунду.