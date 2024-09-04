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Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Синоптики рассказали, когда в Ростове закончатся дожди

Стало известно, когда Ростов перестанет заливать дождями

4 сентября 2024, 05:06
Фото: Изображение Midjourney
Синоптики рассказали, когда в Ростове закончатся дожди

Дожди в Ростове прекратятся 5 сентября

В ближайшие сутки, 5 сентября, осадков не ожидается, несмотря на пасмурную погоду, сообщают в Росгидрометцентре.

После нескольких дождливых дней в Ростове наконец наступит затишье 5 сентября. Температура воздуха в этот день составит +27 градусов днем и до +17 — ночью. Восточный ветер стихнет до шести метров в секунду.

На следующий день, 6 сентября, в донской столице окончательно расподогодится. Из-за туч выглянет солнце, но воздух немного остынет. Столбик термометра покажет около +26 градусов в дневное время суток и примерно +16 — в ночное. Ветер усилится до 7 метров в секунду.

Стало известно, сколько Ростов-на-Дону будет заливать дождями
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Ранее стало известно о погоде 4 сентября. Сильный дождь и шквалистый ветер накроют регион с самого утра. Из-за этого в Ростове-на-Дону объявили повышенный режим готовности для коммунальных и экстренных служб. Он будет действовать до 5 сентября включительно.

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#Евгения Волкова#Общество#Ветер#Погода#Ростов#Дожди#Температура#Синоптики#Росгидрометцентр
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