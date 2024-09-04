Свыше 2 млн активных розничных клиентов «Открытия» перешли в ВТБ

В совокупности ВТБ передано 658 миллиардов рублей розничных кредитов, и в ближайшие четыре месяца банк планирует принять еще 110 миллиардов рублей в виде авто-, ипотечных и потребительских кредитов. За период интеграции клиенты банка «Открытие» перевели в ВТБ свои сбережения на сумму 842 миллиарда рублей, что составляет 78% от общего объема.