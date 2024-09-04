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Свыше 2 млн активных розничных клиентов «Открытия» перешли в ВТБ

Свыше 2 млн активных розничных клиентов «Открытия» перешли в ВТБ

4 сентября 2024, 15:12
Фото: 1MI
В ходе интеграции двух крупных финансовых учреждений России свыше двух миллионов активных розничных клиентов банка «Открытие» перешли в ВТБ. Об этом на ВЭФ-2024 сообщил Георгий Горшков, занимающий пост заместителя президента — председателя правления ВТБ.

Горшков уточнил, что ВТБ получил 85% розничного кредитного портфеля, включающего ипотечные, автомобильные и потребительские кредиты.

В совокупности ВТБ передано 658 миллиардов рублей розничных кредитов, и в ближайшие четыре месяца банк планирует принять еще 110 миллиардов рублей в виде авто-, ипотечных и потребительских кредитов. За период интеграции клиенты банка «Открытие» перевели в ВТБ свои сбережения на сумму 842 миллиарда рублей, что составляет 78% от общего объема.

Горшков подчеркнул, что интеграция двух банков стала одним из самых масштабных проектов на российском банковском рынке. Он отметил, что процесс интеграции завершится до конца года.

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