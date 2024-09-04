Свыше 2 млн активных розничных клиентов «Открытия» перешли в ВТБ

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Горшков уточнил, что ВТБ получил 85% розничного кредитного портфеля, включающего ипотечные, автомобильные и потребительские кредиты.
В совокупности ВТБ передано 658 миллиардов рублей розничных кредитов, и в ближайшие четыре месяца банк планирует принять еще 110 миллиардов рублей в виде авто-, ипотечных и потребительских кредитов. За период интеграции клиенты банка «Открытие» перевели в ВТБ свои сбережения на сумму 842 миллиарда рублей, что составляет 78% от общего объема.
Горшков подчеркнул, что интеграция двух банков стала одним из самых масштабных проектов на российском банковском рынке. Он отметил, что процесс интеграции завершится до конца года.