Tele2 стала Т2: ребрендинг стартовал под слоганом «Другие правила. Новый уровень»

В компании отмечают, что с 2017 года стратегия и место компании на рынке мобильной связи кардинально изменились. Tele2, которая вышла на третье место по числу абонентов, переросла рамки текущего бренда. Настало время адаптировать форму к содержанию, чтобы сохранять лучшее, констатировать сделанное и успевать за своими амбициями. Сейчас одна из стратегических целей T2 — занять первое место на рынке мобильной связи при сохранении качества абонентской базы. Компания использует свое знание о клиенте и бизнесе, чтобы удержать лояльность абонентов и привлечь новых. Так T2 аккумулирует прежние успехи и ориентирует их на будущие достижения.