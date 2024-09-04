Tele2 стала Т2: ребрендинг стартовал под слоганом «Другие правила. Новый уровень»

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Изменения обусловлены эволюцией в продуктовых решениях, техническом развитии, сервисе оператора. Новый бренд сохраняет преемственность с наследием компании, соответствует новому содержанию и ориентирован на будущие цели — стать номером один на рынке мобильной связи. Оператор заблаговременно подготовился к истечению сроков действия лицензии на право использовать шведский бренд.
В компании отмечают, что с 2017 года стратегия и место компании на рынке мобильной связи кардинально изменились. Tele2, которая вышла на третье место по числу абонентов, переросла рамки текущего бренда. Настало время адаптировать форму к содержанию, чтобы сохранять лучшее, констатировать сделанное и успевать за своими амбициями. Сейчас одна из стратегических целей T2 — занять первое место на рынке мобильной связи при сохранении качества абонентской базы. Компания использует свое знание о клиенте и бизнесе, чтобы удержать лояльность абонентов и привлечь новых. Так T2 аккумулирует прежние успехи и ориентирует их на будущие достижения.
Преемственность прежнему бренду отображена в визуальной представленности Т2. В новом логотипе остались строгость линий, лаконичность, использование базового черного цвета и яркого акцента в качестве дополнительного.
Антон Годовиков, генеральный директор Т2:
«Мы проводим полноценный ребрендинг с изменением названия компании. Очевидно, что у этого проекта есть важный объективный фактор — истекает срок использования прежнего бренда. Однако философия ребрендинга отображает выход „Других правил“ на новый эволюционный виток. Эта новая укрупнившаяся роль T2 в телеком-отрасли логично требует изменений в айдентике. Компания сохраняет все лучшее в своей ДНК и идет вслед за трансформацией в бизнесе, мире, телекоме и смежных отраслях, мировоззрении своих клиентов. Но главное, за своей амбицией стать номером один на рынке мобильной связи».
T2 начала подготовку к ребрендингу два года назад. Новый логотип и название бренда разрабатывались in-house, без участия агентств. Оператор будет вводить новую айдентику и переоформлять розничную сеть согласно плану, при этом действуя исключительно в правовом поле. До конца этого года оператор переоформит в новом стиле все монобрендовые салоны и около 95% федеральной розницы.