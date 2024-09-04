Убийца зампреда движения «Зов народа» отправится на СВО из Ростовской области

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Дмитрий Матвеев, которого обвиняют в убийстве, находился в СИЗО. Чтобы избежать наказания, он попросился в зону проведения спецоперации. Суд просьбу удовлетворил. Известно, что у мужчины есть медобразование, однако остаться в тылу в качестве медбрата ему не разрешили. Ему предстоит служить на передовой.
Прежде чем убийца попадет на линию боевых действий, ему нужно пройти подготовку. Именно для этого его направили в Ростовскую область. Затем мужчина должен уйти на фронт.
Ранее на СВО пыталась отправиться и экс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Уйти на передовую от колонии ей не удалось.
По словам жены убитого Антона Еговцева, теперь ей стало еще страшнее. Женщина переживает, что Матвеев может навредить ей и ее близким. Она уверена, что убийца ее мужа неадекватен и продолжит преследование, как только окажется в отпуске.
Убийство зампреда «Зов Народа» произошло 7 июня в Подмосковье. На него набросились с ножом в его же подъезде. Главным подозреваемым стал тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. Следствие считает, что мужчина расправился с соперником из-за чувств к его жене, которую он преследовал полгода.