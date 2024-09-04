Убийца зампреда движения «Зов народа» отправится на СВО из Ростовской области

Дмитрий Матвеев, которого обвиняют в убийстве, находился в СИЗО. Чтобы избежать наказания, он попросился в зону проведения спецоперации. Суд просьбу удовлетворил. Известно, что у мужчины есть медобразование, однако остаться в тылу в качестве медбрата ему не разрешили. Ему предстоит служить на передовой.