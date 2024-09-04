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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Убийца зампреда движения «Зов народа» находится в Ростовской области

Убийца зампреда движения «Зов народа» отправится на СВО из Ростовской области

4 сентября 2024, 11:28
Фото: rostovgazeta.ru
Убийца зампреда движения «Зов народа» находится в Ростовской области
Предполагаемый убийца заместителя председателя движения «Зов народа» приехал в Ростовскую область перед отправкой в зону СВО, сообщает Life со ссылкой на telegram-канал SHOT.

Дмитрий Матвеев, которого обвиняют в убийстве, находился в СИЗО. Чтобы избежать наказания, он попросился в зону проведения спецоперации. Суд просьбу удовлетворил. Известно, что у мужчины есть медобразование, однако остаться в тылу в качестве медбрата ему не разрешили. Ему предстоит служить на передовой.

Прежде чем убийца попадет на линию боевых действий, ему нужно пройти подготовку. Именно для этого его направили в Ростовскую область. Затем мужчина должен уйти на фронт.

Ранее на СВО пыталась отправиться и экс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская. Уйти на передовую от колонии ей не удалось.

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Фото: тг канал shot

По словам жены убитого Антона Еговцева, теперь ей стало еще страшнее. Женщина переживает, что Матвеев может навредить ей и ее близким. Она уверена, что убийца ее мужа неадекватен и продолжит преследование, как только окажется в отпуске.

Убийство зампреда «Зов Народа» произошло 7 июня в Подмосковье. На него набросились с ножом в его же подъезде. Главным подозреваемым стал тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. Следствие считает, что мужчина расправился с соперником из-за чувств к его жене, которую он преследовал полгода.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Спецоперация#Убийство#СИЗО#Фронт#Зов народа
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