Ученые заявили о дефиците кислорода в Таганрогском заливе

По словам ученых, в период с 6 по 21 августа в восточной части Таганрогского залива дефицит кислорода составлял около 40% (уровень кислорода — чуть меньше 60%). Аналогичная ситуация наблюдалась в Ясенском заливе и в районе Косы Долгой Краснодарского края. Чуть лучше дело обстояло в Темрюкском заливе, где содержание кислорода достигло отметки 70% и ниже (дефицит — около 30%).