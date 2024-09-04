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Published Сегодня, 20:08

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Updated Сегодня, 20:08

Ученые заявили о дефиците кислорода в Таганрогском заливе

Ученые заявили о дефиците кислорода в Таганрогском заливе

4 сентября 2024, 20:08
Фото: 1MI
Ученые заявили о дефиците кислорода в Таганрогском заливе

Ученые назвали причину возможной гибели рыбы в Таганрогском заливе

В акватории Таганрогского залива из-за дефицита кислорода наблюдался продолжительный «заморный период», сообщает АзНИИРХ.

Из-за аномально жаркого лета температура в водной среде тоже била все рекорды. Из-за этого в Азовском море стала гибнуть рыба.

По словам ученых, в период с 6 по 21 августа в восточной части Таганрогского залива дефицит кислорода составлял около 40% (уровень кислорода — чуть меньше 60%). Аналогичная ситуация наблюдалась в Ясенском заливе и в районе Косы Долгой Краснодарского края. Чуть лучше дело обстояло в Темрюкском заливе, где содержание кислорода достигло отметки 70% и ниже (дефицит — около 30%).

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Как только жара пошла на спад, обстановка в Азовском море улучшилась. Правда, температура воды в прибрежных районах Азовского моря пока остается близкой к критической — от +24,1 до +25 градусов. В ближайшую неделю после усиления ветра вода остынет до +20…+24 градусов, и мор для рыбы будет нестрашен. Датой завершения «заморного периода» специалисты решили назначить 2 сентября.

Ранее ученые рассказали об удивительной способности «кишечной палочки» передавать информацию потомкам.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азовское море#Таганрогский залив#Рыба#АзНИИРХ#Температура воды#Дефицит кислорода#Морская экология
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