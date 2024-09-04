Ученые заявили о дефиците кислорода в Таганрогском заливе

Posted Сегодня, 20:08
Published Сегодня, 20:08
Modified Сегодня, 20:08
Updated Сегодня, 20:08
Из-за аномально жаркого лета температура в водной среде тоже била все рекорды. Из-за этого в Азовском море стала гибнуть рыба.
По словам ученых, в период с 6 по 21 августа в восточной части Таганрогского залива дефицит кислорода составлял около 40% (уровень кислорода — чуть меньше 60%). Аналогичная ситуация наблюдалась в Ясенском заливе и в районе Косы Долгой Краснодарского края. Чуть лучше дело обстояло в Темрюкском заливе, где содержание кислорода достигло отметки 70% и ниже (дефицит — около 30%).
Как только жара пошла на спад, обстановка в Азовском море улучшилась. Правда, температура воды в прибрежных районах Азовского моря пока остается близкой к критической — от +24,1 до +25 градусов. В ближайшую неделю после усиления ветра вода остынет до +20…+24 градусов, и мор для рыбы будет нестрашен. Датой завершения «заморного периода» специалисты решили назначить 2 сентября.
Ранее ученые рассказали об удивительной способности «кишечной палочки» передавать информацию потомкам.