«Успеть в последний вагон»: где в Ростовской области еще можно недорого купить жилье

Риелтор рассказывает, что пока была возможность, до 1 сентября 2024 года, желающих приобрести квартиру в Ростове можно было переориентировать на сельскую ипотеку по частным домам. То есть со ставкой 3% годовых люди могли приобрести дом в Ольгинской, Щепкино, Ленинаване, Ленинакане. Однако с начала нового учебного года в условиях сельской ипотеки произошли изменения. Теперь отдаленность от города должна быть не менее 50 километров.