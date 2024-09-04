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Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

«Успеть в последний вагон»: где в Ростовской области еще можно недорого купить жилье

«Успеть в последний вагон»: где в Ростовской области еще можно недорого купить жилье

4 сентября 2024, 11:03
Фото: Unsplash
«Успеть в последний вагон»: где в Ростовской области еще можно недорого купить жилье

Риелтор рассказал, где купить недорогое жилье в Ростовской области

На фоне цен на новостройки Ростова конкурентоспособным становится Батайск, сообщила RostovGazeta риелтор Елена Загоренко.

Риелтор рассказывает, что пока была возможность, до 1 сентября 2024 года, желающих приобрести квартиру в Ростове можно было переориентировать на сельскую ипотеку по частным домам. То есть со ставкой 3% годовых люди могли приобрести дом в Ольгинской, Щепкино, Ленинаване, Ленинакане. Однако с начала нового учебного года в условиях сельской ипотеки произошли изменения. Теперь отдаленность от города должна быть не менее 50 километров.

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Изменения, по словам собеседницы, затронули и семейную ипотеку в Ростове. Раньше под эту категорию подходила семья с двумя несовершеннолетними детьми. Теперь — если в семье есть ребенок до шести лет или ребенок с инвалидностью.

«Такое требование распространяется на покупку жилья в Ростове, — уточняет Елена Загоренко. — То есть в рамках семейной ипотеки люди по-прежнему могут приобрести жилье в Ростовской области. Например, в Аксае, в Батайске».

Таким образом, по словам собеседницы, на фоне новостроек Ростова очень конкурентным стал Батайск. Здесь есть готовое жилье и платеж за него получается намного меньше.

«Из-за ценника на жилье в Ростове, сейчас многие уходят в Батайск», — уточняет собеседница.
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«Из-за ценника на жилье в Ростове, сейчас многие уходят в Батайск», — уточняет собеседница.«Из-за ценника на жилье в Ростове, сейчас многие уходят в Батайск», — уточняет собеседница.
«Из-за ценника на жилье в Ростове, сейчас многие уходят в Батайск», — уточняет собеседница.
Фото: donland.ru

Однако 13 сентября 2024 года пройдет заседание руководства Центробанка по ключевой ставке. Уже сегодня ряд экспертов высказывают мнение о ее повышении.

«Мы не исключаем и повышение ставки по семейной ипотеке до 8-12%. Поэтому остаются буквально считанные дни для тех, кто успеет запрыгнуть „в последний вагон“. Многие же не верили, что будет закрыта господдержка. И что ставка годовых взлетит с 8% до 22%. Многие из тех, кто не приобрел квартиру по тем условиям, сейчас „кусают локти“. Но до 13 сентября еще остается лучшее время для покупки жилья», — говорит Загоренко.

Риелтор добавляет, что сейчас различные застройщики стали разрабатывать свои программы. По словам собеседницы, приобрести жилье можно и без первоначального взноса. Но при этом дальнейшие платежи так и останутся высокими.

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