«Успеть в последний вагон»: где в Ростовской области еще можно недорого купить жилье

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Риелтор рассказывает, что пока была возможность, до 1 сентября 2024 года, желающих приобрести квартиру в Ростове можно было переориентировать на сельскую ипотеку по частным домам. То есть со ставкой 3% годовых люди могли приобрести дом в Ольгинской, Щепкино, Ленинаване, Ленинакане. Однако с начала нового учебного года в условиях сельской ипотеки произошли изменения. Теперь отдаленность от города должна быть не менее 50 километров.
Изменения, по словам собеседницы, затронули и семейную ипотеку в Ростове. Раньше под эту категорию подходила семья с двумя несовершеннолетними детьми. Теперь — если в семье есть ребенок до шести лет или ребенок с инвалидностью.
«Такое требование распространяется на покупку жилья в Ростове, — уточняет Елена Загоренко. — То есть в рамках семейной ипотеки люди по-прежнему могут приобрести жилье в Ростовской области. Например, в Аксае, в Батайске».
Таким образом, по словам собеседницы, на фоне новостроек Ростова очень конкурентным стал Батайск. Здесь есть готовое жилье и платеж за него получается намного меньше.
«Из-за ценника на жилье в Ростове, сейчас многие уходят в Батайск», — уточняет собеседница.
Однако 13 сентября 2024 года пройдет заседание руководства Центробанка по ключевой ставке. Уже сегодня ряд экспертов высказывают мнение о ее повышении.
«Мы не исключаем и повышение ставки по семейной ипотеке до 8-12%. Поэтому остаются буквально считанные дни для тех, кто успеет запрыгнуть „в последний вагон“. Многие же не верили, что будет закрыта господдержка. И что ставка годовых взлетит с 8% до 22%. Многие из тех, кто не приобрел квартиру по тем условиям, сейчас „кусают локти“. Но до 13 сентября еще остается лучшее время для покупки жилья», — говорит Загоренко.
Риелтор добавляет, что сейчас различные застройщики стали разрабатывать свои программы. По словам собеседницы, приобрести жилье можно и без первоначального взноса. Но при этом дальнейшие платежи так и останутся высокими.
Ранее RostovGazeta выясняла, для чего повышают ключевую ставку годовых.