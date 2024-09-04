В «двигающемся» доме в городе Гуково решили наблюдать за трещинами

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
Напомним, что жители аварийного дома на Гагарина, 42 в Гуково, вынуждены спать по очереди. Пока одни спят, другие следят за состоянием дома, чтобы в случае опасности предупредить о ней всех жильцов.
Людям есть, чего опасаться. Согласно имеющимся в редакции RostovGazeta документам, еще в 2016 году износ дома на Гагарина составлял 70%. В 2017 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. Это подтвердила и повторная экспертиза в 2024 году, которую собственники квартир были вынуждены были делать за свои деньги.
Согласно ответу городских властей на официальный запрос RostovGazeta, жителей дома решено переселить.
«Администрация города Гуково направила в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области предложение о корректировке адресной программы и включении многоквартирного дома по ул. Гагарина, д. 42 на 2025 год», — поясняется в ответе.
Здесь же уточняется, что для переселения жильцов в местном бюджете предусмотрено софинансирование субсидий на первое полугодие 2025 года.
А пока для мониторинга состояния основных несущих конструкций в доме установили маяки и завели журнал для наблюдения за трещинами.
Ранее RostovGazeta сообщала, как обрушился аварийный дом на Нариманова в Ростове.