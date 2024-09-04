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Posted Сегодня, 17:39

Published Сегодня, 17:39

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В «двигающемся» доме в Ростовской области решено наблюдать за трещинами

В «двигающемся» доме в городе Гуково решили наблюдать за трещинами

4 сентября 2024, 17:39
Фото: rostovgazeta.ru / видео Светлана Авдеева
В «двигающемся» доме в Ростовской области решено наблюдать за трещинами
Власти города Гуково совместно с сотрудниками специализированной организации осуществили выезд для установки маяков на трещинах дома на Гагарина, 42. А также завели журнал наблюдения за трещинами. Об этом RostovGazeta сообщили в городской администрации.

Напомним, что жители аварийного дома на Гагарина, 42 в Гуково, вынуждены спать по очереди. Пока одни спят, другие следят за состоянием дома, чтобы в случае опасности предупредить о ней всех жильцов.

Людям есть, чего опасаться. Согласно имеющимся в редакции RostovGazeta документам, еще в 2016 году износ дома на Гагарина составлял 70%. В 2017 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. Это подтвердила и повторная экспертиза в 2024 году, которую собственники квартир были вынуждены были делать за свои деньги.

В «двигающемся» доме на Гагарина в Гукове, решено наблюдать за трещинами
Видео: rostovgazeta.ru / видео Светлана Авдеева
«Дом движется»: почему жители аварийного дома на Гагарина в Гукове спят по очереди
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Согласно ответу городских властей на официальный запрос RostovGazeta, жителей дома решено переселить.

«Администрация города Гуково направила в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области предложение о корректировке адресной программы и включении многоквартирного дома по ул. Гагарина, д. 42 на 2025 год», — поясняется в ответе.
Фото: Светлана Авдеева / rostovgazeta.ru

Здесь же уточняется, что для переселения жильцов в местном бюджете предусмотрено софинансирование субсидий на первое полугодие 2025 года.

А пока для мониторинга состояния основных несущих конструкций в доме установили маяки и завели журнал для наблюдения за трещинами.

Ранее RostovGazeta сообщала, как обрушился аварийный дом на Нариманова в Ростове.

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