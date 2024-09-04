В «двигающемся» доме в городе Гуково решили наблюдать за трещинами

Людям есть, чего опасаться. Согласно имеющимся в редакции RostovGazeta документам, еще в 2016 году износ дома на Гагарина составлял 70%. В 2017 году дом признали аварийным и подлежащим сносу. Это подтвердила и повторная экспертиза в 2024 году, которую собственники квартир были вынуждены были делать за свои деньги.