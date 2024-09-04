В России предложили не задавать школьникам домашние задания в первые дни учебы

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Копия обращения на имя министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.
Как подчеркнул Ветров, наступление очередного учебного года является серьёзным стрессом для школьников.
«Резкое перестроение графика и распорядка дня, рациона и физических упражнений способны спровоцировать у детей признаки депрессии, серьёзно снизить успеваемость и даже сформировать психологическое отторжение к посещению школы», — считает он.
Во многом, по его словам, это связано с тем, что между периодом летних каникул и учебным годом не существует никакого «мостика», снижающего негативные эмоции у ребёнка.
«Прошу Вас оценить возможность отказа от домашних заданий и внедрения сложных предметов в первые учебные дни сентября для снижения стресса среди школьников. Данную практику можно было бы распространить на учеников начальной и средней школы, которым не предстоит в конце года сдача экзаменов и/или поступление», — говорится в тексте обращения.