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Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

В России предложили не задавать школьникам домашние задания в первые дни учебы

4 сентября 2024, 18:02
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить возможность отказа от домашних заданий и внедрения сложных предметов в первые учебные дни сентября для снижения стресса у школьников.

Копия обращения на имя министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

Как подчеркнул Ветров, наступление очередного учебного года является серьёзным стрессом для школьников.

«Резкое перестроение графика и распорядка дня, рациона и физических упражнений способны спровоцировать у детей признаки депрессии, серьёзно снизить успеваемость и даже сформировать психологическое отторжение к посещению школы», — считает он.

Во многом, по его словам, это связано с тем, что между периодом летних каникул и учебным годом не существует никакого «мостика», снижающего негативные эмоции у ребёнка.

«Прошу Вас оценить возможность отказа от домашних заданий и внедрения сложных предметов в первые учебные дни сентября для снижения стресса среди школьников. Данную практику можно было бы распространить на учеников начальной и средней школы, которым не предстоит в конце года сдача экзаменов и/или поступление», — говорится в тексте обращения.

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