В России предложили не задавать школьникам домашние задания в первые дни учебы

«Прошу Вас оценить возможность отказа от домашних заданий и внедрения сложных предметов в первые учебные дни сентября для снижения стресса среди школьников. Данную практику можно было бы распространить на учеников начальной и средней школы, которым не предстоит в конце года сдача экзаменов и/или поступление», — говорится в тексте обращения.