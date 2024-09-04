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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

В Ростове-на-Дону ДТП на Нагибина образовало огромную пробку на трех улицах

В Ростове-на-Дону ДТП на Нагибина образовало огромную пробку на трех улицах

4 сентября 2024, 14:23
Фото: Pxhere
В Ростове-на-Дону ДТП на Нагибина образовало огромную пробку на трех улицах
В Ростове-на-Дону образовался плотный дорожный затор. Транспорт не может проехать в сторону Северного жилого района, информирует сервис «Яндекс Карты».

Днем 4 сентября в Ростове-на-Дону парализовало дороги из-за ДТП. Авария произошла на улице Михаила Нагибина. Постепенно заторы появились и на других участках. Так, пробка образовалась на Ворошиловском проспекте от Пушкинской до Текучева. Машины также стоят на проспекте Соколова от Красноармейской до Текучева. Затор затронул кольцевую дорогу вокруг площади Гагарина. И улицу Михаила Нагибина от вышеупомянутой площади до улицы Турмалиновской.

Авария произошла на улице Михаила НагибинаАвария произошла на улице Михаила Нагибина
Авария произошла на улице Михаила Нагибина
Фото: Яндекс. Карты
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Общая длина дорожного затора превышает три километра. Жителям, направляющимся в сторону Северного жилого массива, рекомендуется объезжать центр города и все парализованные улицы.

Ранее в смертельном ДТП в Ростовской области пострадали четыре человека.

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