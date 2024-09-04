В Ростове-на-Дону ДТП на Нагибина образовало огромную пробку на трех улицах

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Днем 4 сентября в Ростове-на-Дону парализовало дороги из-за ДТП. Авария произошла на улице Михаила Нагибина. Постепенно заторы появились и на других участках. Так, пробка образовалась на Ворошиловском проспекте от Пушкинской до Текучева. Машины также стоят на проспекте Соколова от Красноармейской до Текучева. Затор затронул кольцевую дорогу вокруг площади Гагарина. И улицу Михаила Нагибина от вышеупомянутой площади до улицы Турмалиновской.
Общая длина дорожного затора превышает три километра. Жителям, направляющимся в сторону Северного жилого массива, рекомендуется объезжать центр города и все парализованные улицы.
Ранее в смертельном ДТП в Ростовской области пострадали четыре человека.