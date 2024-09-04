В Ростове-на-Дону ДТП на Нагибина образовало огромную пробку на трех улицах

Днем 4 сентября в Ростове-на-Дону парализовало дороги из-за ДТП. Авария произошла на улице Михаила Нагибина. Постепенно заторы появились и на других участках. Так, пробка образовалась на Ворошиловском проспекте от Пушкинской до Текучева. Машины также стоят на проспекте Соколова от Красноармейской до Текучева. Затор затронул кольцевую дорогу вокруг площади Гагарина. И улицу Михаила Нагибина от вышеупомянутой площади до улицы Турмалиновской.