В Ростове-на-Дону появится первое судно «Метеор»

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Ростовская область подписала контракт и стала правообладателем нового судна типа «Метеор 120Р». Теперь в рамках договора осталось дождаться приемки судна государственной транспортной лизинговой компанией. После чего плавсредство можно будет забрать из Нижнего Новгорода и, соответственно, перегнать в Ростов-на-Дону.
Предположительно судоходная компания получит новый «Метеор 120Р» уже в сентябре текущего года. Лопаткин отметил, что погодные условия позволяют запустить первые рейсы в акватории Дона даже в октябре 2024 года. Судно может ходить по маршрут Ростов — Азов — Таганрог вплоть до замерзания реки.
До этого в Ростовской области запустили прогулочный рейс по реке Дон на судне «Валдай».