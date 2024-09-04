rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Этой осенью в Ростове-на-Дону появится первое судно «Метеор»

В Ростове-на-Дону появится первое судно «Метеор»

4 сентября 2024, 12:57
Фото: Caughtin16k/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Этой осенью в Ростове-на-Дону появится первое судно «Метеор»
В ближайшее время в Ростов-на-Дону завезут первое судно на подводных крыльях «Метеор 120Р», рассказал генеральный директор СПК «Дон» Герман Лопаткин в эфире программы «Точки над i» на канале «Дон 24».

Ростовская область подписала контракт и стала правообладателем нового судна типа «Метеор 120Р». Теперь в рамках договора осталось дождаться приемки судна государственной транспортной лизинговой компанией. После чего плавсредство можно будет забрать из Нижнего Новгорода и, соответственно, перегнать в Ростов-на-Дону.

Прогулочный рейс по Дону на «Валдае» запустили в Ростовской области
Узнать подробнее

Предположительно судоходная компания получит новый «Метеор 120Р» уже в сентябре текущего года. Лопаткин отметил, что погодные условия позволяют запустить первые рейсы в акватории Дона даже в октябре 2024 года. Судно может ходить по маршрут Ростов — Азов — Таганрог вплоть до замерзания реки.

До этого в Ростовской области запустили прогулочный рейс по реке Дон на судне «Валдай».

Читайте также:
Прогулочный рейс по Дону на «Валдае» запустили в Ростовской областиЗапуск речных маршрутов из Ростова в Таганрог отложили до конца годаОгромное черное пятно появилось в реке Дон в районе Ростова
#Регина Симакова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Азов#Корабль#Последние новости Ростова на сегодня#Река Дон#Речные маршруты в Ростовской области#Речная прогулка#Судно#Метеор
Подпишитесь
Власти Ростовской области за бесценок распродают иномарки
Сегодня, 07:04
«Союзмультфильм» заставил уничтожить Чебурашку в Ростовской области
Сегодня, 08:35
Риелтор объяснила, почему квартиры в Ростове дороже, чем в Санкт-Петербурге
Сегодня, 08:28
Ростовчан хотят штрафовать за нарушение особого режима реагирования
Сегодня, 08:20
Пункты приема бутылок откроют для жителей Ростовской области
Сегодня, 07:57
Число госпитализированных с COVID-19 в Ростовской области выросло вдвое
Сегодня, 07:08