В Ростове-на-Дону появится первое судно «Метеор»

Предположительно судоходная компания получит новый «Метеор 120Р» уже в сентябре текущего года. Лопаткин отметил, что погодные условия позволяют запустить первые рейсы в акватории Дона даже в октябре 2024 года. Судно может ходить по маршрут Ростов — Азов — Таганрог вплоть до замерзания реки.