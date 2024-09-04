В Ростове-на-Дону цены в отелях взлетели до 9 тысяч рублей за ночь

Средняя стоимость ночи в отелях Ростова-на-Дону составила 5 400 рублей. Этим летом номер можно было забронировать в среднем за 5 300 рублей. Туристы останавливались в домах отдыха за 5 900 рублей, в гостиницах — за 5 400 рублей, а в турбазах — за 5 200 рублей.