В Ростове-на-Дону цены в отелях взлетели до 9 тысяч рублей за ночь

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Средняя стоимость ночи в отелях Ростова-на-Дону составила 5 400 рублей. Этим летом номер можно было забронировать в среднем за 5 300 рублей. Туристы останавливались в домах отдыха за 5 900 рублей, в гостиницах — за 5 400 рублей, а в турбазах — за 5 200 рублей.
Кемпинги, гостевые дома и апартаменты бронировались примерно за 4 000 рублей.
Самая высокая средняя стоимость ночи была зафиксирована в ростовских глэмпингах и составила почти 9 000 рублей. Самым экономичным вариантом размещения традиционно стали хостелы, где ночевка обходилась в 1 900 рублей.
Во время отпусков наблюдается рост спроса на курортный отдых в санаториях, домах отдыха и подобных учреждениях, что объясняет более высокую среднюю стоимость ночи в таких местах.
Ранее стало известно, что отели в Ростове-на-Дону поднимут цены после введения туристического налога.