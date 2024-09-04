rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

В Ростове-на-Дону цены на проживание взлетели до 9 тыс рублей за ночь

В Ростове-на-Дону цены в отелях взлетели до 9 тысяч рублей за ночь

4 сентября 2024, 09:30
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону цены на проживание взлетели до 9 тыс рублей за ночь
В Ростове-на-Дону самое дорогое размещение для туристов оказалось в глэмпингах, сообщает сервис «Яндекс Путешествия».

Средняя стоимость ночи в отелях Ростова-на-Дону составила 5 400 рублей. Этим летом номер можно было забронировать в среднем за 5 300 рублей. Туристы останавливались в домах отдыха за 5 900 рублей, в гостиницах — за 5 400 рублей, а в турбазах — за 5 200 рублей.

Кемпинги, гостевые дома и апартаменты бронировались примерно за 4 000 рублей.

В Ростове экспертиза одобрила проект гостиницы на левом берегу Дона
Узнать подробнее

Самая высокая средняя стоимость ночи была зафиксирована в ростовских глэмпингах и составила почти 9 000 рублей. Самым экономичным вариантом размещения традиционно стали хостелы, где ночевка обходилась в 1 900 рублей.

Во время отпусков наблюдается рост спроса на курортный отдых в санаториях, домах отдыха и подобных учреждениях, что объясняет более высокую среднюю стоимость ночи в таких местах.

Ранее стало известно, что отели в Ростове-на-Дону поднимут цены после введения туристического налога.

Читайте также:
В Ростове экспертиза одобрила проект гостиницы на левом берегу ДонаГостиницу и парк развлечений построят на левом берегу Ростова вместо аквапаркаЭксперт рассказала, можно ли сделать гостиницу в жилом доме
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Туризм#Цены#Проживание
Подпишитесь
Власти Ростовской области за бесценок распродают иномарки
Сегодня, 07:04
«Союзмультфильм» заставил уничтожить Чебурашку в Ростовской области
Сегодня, 08:35
Риелтор объяснила, почему квартиры в Ростове дороже, чем в Санкт-Петербурге
Сегодня, 08:28
Ростовчан хотят штрафовать за нарушение особого режима реагирования
Сегодня, 08:20
Пункты приема бутылок откроют для жителей Ростовской области
Сегодня, 07:57
Число госпитализированных с COVID-19 в Ростовской области выросло вдвое
Сегодня, 07:08