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Posted Сегодня, 15:43

Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

В Ростовской области температура воздуха упадет до +10 градусов

В Ростовской области температура воздуха упадет до +10 градусов

4 сентября 2024, 15:43
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области температура воздуха упадет до +10 градусов
В Ростовской области в конце этой недели ожидается резкое похолодание, сообщает климатолог Александр Иошпа.

Эксперт рассказал изданию «Комсомольская правда Ростов», что понижение температуры затронет только некоторые части Ростовской области. Всему виной антициклон, который неравномерно движется. Одна его часть находится на востоке, а другая идет на север. Это и спровоцирует резкие изменения в погоде.

В конце недели, а именно в пятницу и субботу, 6 и 7 сентября, в северо-восточной части региона температурный фон упадет до +10–+12 градусов Цельсия, но только в ночное время.

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Климатолог отметил, что похолодание затронет и другие территории области. Есть вероятность того, что ночью столбики термометров опустятся ниже 20 градусов тепла.

Добавим, что со временем антициклон вновь придет в Ростовскую область. Тогда будет теплая погода, температура воздуха дойдет до отметок в +25–+30 градусов, но не выше.

Ранее стал известен точный прогноз погоды на весь сентябрь в Ростове-на-Дону.

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