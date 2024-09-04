В Ростовской области температура воздуха упадет до +10 градусов

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Эксперт рассказал изданию «Комсомольская правда Ростов», что понижение температуры затронет только некоторые части Ростовской области. Всему виной антициклон, который неравномерно движется. Одна его часть находится на востоке, а другая идет на север. Это и спровоцирует резкие изменения в погоде.
В конце недели, а именно в пятницу и субботу, 6 и 7 сентября, в северо-восточной части региона температурный фон упадет до +10–+12 градусов Цельсия, но только в ночное время.
Климатолог отметил, что похолодание затронет и другие территории области. Есть вероятность того, что ночью столбики термометров опустятся ниже 20 градусов тепла.
Добавим, что со временем антициклон вновь придет в Ростовскую область. Тогда будет теплая погода, температура воздуха дойдет до отметок в +25–+30 градусов, но не выше.
Ранее стал известен точный прогноз погоды на весь сентябрь в Ростове-на-Дону.