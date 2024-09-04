В Ростовской области температура воздуха упадет до +10 градусов

Эксперт рассказал изданию «Комсомольская правда Ростов», что понижение температуры затронет только некоторые части Ростовской области. Всему виной антициклон, который неравномерно движется. Одна его часть находится на востоке, а другая идет на север. Это и спровоцирует резкие изменения в погоде.