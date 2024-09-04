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Вирусолог Малинникова оценила риски новой самоизоляции из-за COVID-19

4 сентября 2024, 05:14
Вирусолог отметила, что рост заболеваемости сейчас закономерен, так как начался эпидемический сезон. Она добавила, что тяжелых клинических эпизодов стало значительно меньше, поэтому строгих ограничительных мер пока не требуется.

Агентство «Ридус» пообщалось с Еленой Малинниковой, главным внештатным специалистом Минздрава РФ по инфекционным болезням. Она рассказала, стоит ли ожидать самоизоляции на фоне роста заболеваемости COVID-19.

Эксперт отметила, что сейчас начался новый инфекционный сезон, поэтому увеличение количества заболевших закономерно. Однако, по её словам, в стране сформировался широкий слой населения с иммунитетом к некоторым штаммам коронавируса, сто привело к тому, что тяжелых случаев стало меньше, несмотря на активное распространение вируса. Поэтому вводить ограничения сейчас не требуется. Собеседница издания не исключила, что в будущем, с появлением новых штаммов, возможность ввести самоизоляцию может вновь появиться.

Малинникова также напомнила правила профилактики вирусных заболеваний в эпидемический сезон. Она порекомендовала надевать маску в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и вакцинироваться от гриппа и других инфекций.

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