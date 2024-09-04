Вирусолог Малинникова оценила риски новой самоизоляции из-за COVID-19

Эксперт отметила, что сейчас начался новый инфекционный сезон, поэтому увеличение количества заболевших закономерно. Однако, по её словам, в стране сформировался широкий слой населения с иммунитетом к некоторым штаммам коронавируса, сто привело к тому, что тяжелых случаев стало меньше, несмотря на активное распространение вируса. Поэтому вводить ограничения сейчас не требуется. Собеседница издания не исключила, что в будущем, с появлением новых штаммов, возможность ввести самоизоляцию может вновь появиться.