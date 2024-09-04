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Published Сегодня, 16:34

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Власти Ростова вновь пытаются продать дом братьев Рысс на Станиславского

Власти Ростова пытаются продать дом братьев Рысс на Станиславского

4 сентября 2024, 16:34
Фото: Гугл Карты
Власти Ростова вновь пытаются продать дом братьев Рысс на Станиславского
Осенью этого года в Ростове-на-Дону состоится аукцион. На продажу выставят дом братьев Рысс. Соответствующие сведения размещены на сайте горадминистрации.

Власти Ростова-на-Дону попытаются в очередной раз продать с молотка часть дома братьев Рысс. Двухэтажное здание было возведено в последней четверти XIX века. В настоящее время на аукцион выставлены только подвал и первый этаж строения. Общая площадь составляет 336,5 квадрата.

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Первоначальная стоимость лота — 20,9 миллиона рублей. Однако минимальная цена предложения составляет 50% от изначальной, то есть 10,4 миллиона рублей.

Добавим, что аукцион начнется 21 октября 2024 года в 10.00 мск.

Ранее в Ростовской области выставили на продажу BMW коррумпированного полицейского. Покупателю предлагается скидка в 30%.

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