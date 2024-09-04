Власти Ростова пытаются продать дом братьев Рысс на Станиславского

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Власти Ростова-на-Дону попытаются в очередной раз продать с молотка часть дома братьев Рысс. Двухэтажное здание было возведено в последней четверти XIX века. В настоящее время на аукцион выставлены только подвал и первый этаж строения. Общая площадь составляет 336,5 квадрата.
Первоначальная стоимость лота — 20,9 миллиона рублей. Однако минимальная цена предложения составляет 50% от изначальной, то есть 10,4 миллиона рублей.
Добавим, что аукцион начнется 21 октября 2024 года в 10.00 мск.
Ранее в Ростовской области выставили на продажу BMW коррумпированного полицейского. Покупателю предлагается скидка в 30%.