Власти Ростова пытаются продать дом братьев Рысс на Станиславского

Власти Ростова-на-Дону попытаются в очередной раз продать с молотка часть дома братьев Рысс. Двухэтажное здание было возведено в последней четверти XIX века. В настоящее время на аукцион выставлены только подвал и первый этаж строения. Общая площадь составляет 336,5 квадрата.