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Posted Сегодня, 07:04

Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Власти Ростовской области за бесценок продают отслужившие иномарки

Власти Ростовской области за бесценок распродают иномарки

4 сентября 2024, 07:04
Фото: 1MI
Власти Ростовской области за бесценок продают отслужившие иномарки

В Ростовской области с молотка продают машины правительства

Власти Ростовской области выставили на аукцион семь машин 2007–2009 года производства, информация опубликована на сайте правительства региона.

В числе старых четыре Shevrolet Niva и три Hyundai Sonata. Несмотря на один год производства (2008), цены на Shevrolet Niva установили разные. Первые две оценили в 121 и 127 тысяч рублей, а две последних — в 110 тысяч рублей. При этом в стоимость входит НДС.

В случае с Hyundai Sonata, дешевле всего можно купить легковушки 2007 и 2008 годов производства — всего 154 тысячи рублей. Автомобиль 2009 года власти оценили минимум в 233 тысячи рублей.

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Если найдется достаточно желающих, стоимость может увеличиться в процессе торгов. При этом 10% от стоимости участники должны оплатить в любом случае. Можно сказать, это их пропуск к аукциону наряду с отправленной заявкой.

В конце августа на продажу выставили дорогую иномарку бывшего начальника ОБЭП Ростова Николая Щитова. Автомобиль BMW X5 xDrive 40i, решили отдать на 30% дешевле рыночной стоимости.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Торги#Машины#Власти#НДС#Аукцион#Shevrolet Niva#Hyundai Sonata
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