Власти Ростовской области за бесценок распродают иномарки

В числе старых четыре Shevrolet Niva и три Hyundai Sonata. Несмотря на один год производства (2008), цены на Shevrolet Niva установили разные. Первые две оценили в 121 и 127 тысяч рублей, а две последних — в 110 тысяч рублей. При этом в стоимость входит НДС.