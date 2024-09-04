Власти Ростовской области за бесценок распродают иномарки

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В числе старых четыре Shevrolet Niva и три Hyundai Sonata. Несмотря на один год производства (2008), цены на Shevrolet Niva установили разные. Первые две оценили в 121 и 127 тысяч рублей, а две последних — в 110 тысяч рублей. При этом в стоимость входит НДС.
В случае с Hyundai Sonata, дешевле всего можно купить легковушки 2007 и 2008 годов производства — всего 154 тысячи рублей. Автомобиль 2009 года власти оценили минимум в 233 тысячи рублей.
Если найдется достаточно желающих, стоимость может увеличиться в процессе торгов. При этом 10% от стоимости участники должны оплатить в любом случае. Можно сказать, это их пропуск к аукциону наряду с отправленной заявкой.
В конце августа на продажу выставили дорогую иномарку бывшего начальника ОБЭП Ростова Николая Щитова. Автомобиль BMW X5 xDrive 40i, решили отдать на 30% дешевле рыночной стоимости.