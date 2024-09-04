Юрист рассказал, как изменятся правила продажи ипотечного жилья в Ростове

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Собеседник рассказывает, что раньше для продажи квартиры, находящейся в залоге у банка, нужны были специальные процедуры. Продать такое жилье можно было лишь на публичных торгах или аукционах.
Для победы в торге главным критерием была цена. Кто ее выше предложит, тот и становился победителем — тому это имущество переходило.
«С 11 сентября закон позволит без этих процедур реализовать свое ипотечное имущество. Для этого потребуется уведомить банк о решении продажи ипотечной квартиры. Банк согласует и установит минимальную цену — сколько эта квартира будет стоить», — объясняет Антон Габович.
По словам собеседника, если разрешение получено и все процедуры соблюдены, квартиру можно будет продать.
«Полученные от реализации жилья средства переводятся банку. При этом разница между установленной ценой на квартиру и размером долга перечисляется гражданину», — отмечает юрист.
Эксперт делится мнением, что новые поправки в закон об ипотеке, улучшат положение ростовчан, у которых есть ипотечное жилье. Теперь, в случае невозможности дальнейшей оплаты ипотеки, квартиру не придется выставлять на торги или аукцион. Ее можно будет продать напрямую по согласованию с банком.
Ранее RostovGazeta в цифрах сообщала о том, как выросла стоимость ипотечных квартир в Ростове.