Юрист рассказал, как изменятся правила продажи ипотечного жилья в Ростове

Эксперт делится мнением, что новые поправки в закон об ипотеке, улучшат положение ростовчан, у которых есть ипотечное жилье. Теперь, в случае невозможности дальнейшей оплаты ипотеки, квартиру не придется выставлять на торги или аукцион. Ее можно будет продать напрямую по согласованию с банком.