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Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Юрист рассказал, как в сентябре изменятся правила продажи ипотечного жилья в Ростове

Юрист рассказал, как изменятся правила продажи ипотечного жилья в Ростове

4 сентября 2024, 11:37
Фото: donland.ru
Юрист рассказал, как в сентябре изменятся правила продажи ипотечного жилья в Ростове
Новые поправки в федеральный закон об ипотеке начнут действовать с 11 сентября 2024 года. Они позволят ростовчанам продавать заложенное в банке имущество, в частности ипотечные квартиры, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

Собеседник рассказывает, что раньше для продажи квартиры, находящейся в залоге у банка, нужны были специальные процедуры. Продать такое жилье можно было лишь на публичных торгах или аукционах.

Для победы в торге главным критерием была цена. Кто ее выше предложит, тот и становился победителем — тому это имущество переходило.

«С 11 сентября закон позволит без этих процедур реализовать свое ипотечное имущество. Для этого потребуется уведомить банк о решении продажи ипотечной квартиры. Банк согласует и установит минимальную цену — сколько эта квартира будет стоить», — объясняет Антон Габович.
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По словам собеседника, если разрешение получено и все процедуры соблюдены, квартиру можно будет продать.

«Полученные от реализации жилья средства переводятся банку. При этом разница между установленной ценой на квартиру и размером долга перечисляется гражданину», — отмечает юрист.

Эксперт делится мнением, что новые поправки в закон об ипотеке, улучшат положение ростовчан, у которых есть ипотечное жилье. Теперь, в случае невозможности дальнейшей оплаты ипотеки, квартиру не придется выставлять на торги или аукцион. Ее можно будет продать напрямую по согласованию с банком.

Ранее RostovGazeta в цифрах сообщала о том, как выросла стоимость ипотечных квартир в Ростове.

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