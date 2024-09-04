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В Ростовской области вводят новые штрафы и открывают пункты приема бутылок

Жителей Ростовской области пугают новыми штрафами и отправляют собирать бутылки

4 сентября 2024, 17:15
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области вводят новые штрафы и открывают пункты приема бутылок
В Ростове-на-Дону продлили купальный сезон до 1октября, тем временем в Ростовской области планируют открывать пункты приема стеклянных бутылок, а также собираются ввести штрафные санкции за нарушение введенного среднего режима реагирования.

Купальный сезон

Жители Ростова-на-Дону могут плавать в местных водоемах еще месяц из-за хороших погодных условий. Отметим, что в регионе работает три оборудованных пляжа: на Зеленом острове, частный пляж «Каррера» и на берегу реки Дон недалеко от Ворошиловского моста.

Добавим, что купальные сезон продлевают уже второй год подряд. Жителям и гостям города напоминают, что купаться можно только в специально обустроенных местах.

частный пляж «Каррера»частный пляж «Каррера»
частный пляж «Каррера»
Фото: Дарья Комарова/Яндекс. Карты
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Прием стекла

В Ростовской области планируют создать предприятие по переработке стекла. В связи с этим несколько пунктов приема стеклотары хотят открыть в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Азовском районе.

Комплекс запустят, как только установят дробильную установку и спецпечи. Провести открытие планировалось значительно раньше, однако возникли трудности при покупке нужной техники, так как в России ее почти не производят. Поставщика нашли в Белоруссии.

Добавим, что переработку планируют начать летом 2025 года.

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Штрафы

В Ростовской области могут ввести систему штрафов за нарушения режима среднего уровня реагирования, который действует в регионе. Так, предлагают установить предупреждение или штраф до пяти тысяч рублей для физлиц. С должностных лиц хотят взымать до 40 тысяч рублей, с юрлица — до 400 тысяч рублей.

хотят ввести штрафы за намеренное пренебрежение решениями оперативного штабахотят ввести штрафы за намеренное пренебрежение решениями оперативного штаба
хотят ввести штрафы за намеренное пренебрежение решениями оперативного штаба
Фото: 1MI

Также хотят ввести штрафы за намеренное пренебрежение решениями оперативного штаба, касающихся действующего режима. Для обычных жителей данная сумма составит примерно 2,5 тысячи рублей. Сейчас законопроект внесен в Заксобрание региона.

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