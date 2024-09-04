Жителей Ростовской области пугают новыми штрафами и отправляют собирать бутылки

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Жители Ростова-на-Дону могут плавать в местных водоемах еще месяц из-за хороших погодных условий. Отметим, что в регионе работает три оборудованных пляжа: на Зеленом острове, частный пляж «Каррера» и на берегу реки Дон недалеко от Ворошиловского моста.
Добавим, что купальные сезон продлевают уже второй год подряд. Жителям и гостям города напоминают, что купаться можно только в специально обустроенных местах.
В Ростовской области планируют создать предприятие по переработке стекла. В связи с этим несколько пунктов приема стеклотары хотят открыть в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Азовском районе.
Комплекс запустят, как только установят дробильную установку и спецпечи. Провести открытие планировалось значительно раньше, однако возникли трудности при покупке нужной техники, так как в России ее почти не производят. Поставщика нашли в Белоруссии.
Добавим, что переработку планируют начать летом 2025 года.
В Ростовской области могут ввести систему штрафов за нарушения режима среднего уровня реагирования, который действует в регионе. Так, предлагают установить предупреждение или штраф до пяти тысяч рублей для физлиц. С должностных лиц хотят взымать до 40 тысяч рублей, с юрлица — до 400 тысяч рублей.
Также хотят ввести штрафы за намеренное пренебрежение решениями оперативного штаба, касающихся действующего режима. Для обычных жителей данная сумма составит примерно 2,5 тысячи рублей. Сейчас законопроект внесен в Заксобрание региона.