Жителей Ростовской области пугают новыми штрафами и отправляют собирать бутылки

В Ростовской области могут ввести систему штрафов за нарушения режима среднего уровня реагирования, который действует в регионе. Так, предлагают установить предупреждение или штраф до пяти тысяч рублей для физлиц. С должностных лиц хотят взымать до 40 тысяч рублей, с юрлица — до 400 тысяч рублей.