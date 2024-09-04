Жители Ростовской области начали массово распродавать свои фермы

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Этот комплекс оказался самым дорогим и предназначен он для выращивания шампиньонов. Фермa построенa по западным технологиям c привлечением голландских специалистов, она начала работать с 2017 года.
«Окупаемость бизнеса примерно 5лет. Площадь земельного участка 7,8 гектара», — сказано в объявлении.
Отмечается, что на производстве новое дорогостоящее оборудование.
В Ростове-на-Дону продается ферма на 100 коров, а площадь комплекса составляет тысячу квадратных метров.
Есть договоp для сбыта молокa нa сумму до 1,2 миллиона рублей в месяц, чистая прибыль в районe 800 тысяч. На ферме работают сотрудники, за всем следят», — пишет владелец.
Отмечается, что продается также частный дом на площади 300 квадратных метров.
За 30 миллионов рублей в Каменском районе можно приобрести молочную ферму с поголовьем крупного рогатого скота. На территории есть два коровника, корпуc под сенo и зернo, здание, две водные скважины и трансформатор.
«Сбыт молока налажен. Процессы доения, навозоудаления механизированы. Два режима доения коров — летний и зимний», — написал владелец.
Он добавил, что доход будет с первого дня.
За 4,3 миллиона рублей можно стать владельцем фермы, на которой есть свинарник, коровник, склад, маточник полностью с современными оборудованиями. Она расположена в Мартыновском районе.
«Есть персональное двухкомнатноe помещениe, водоснобжениe проведено, кирпичныe туалет и летний душ», — пишет продавец.
Отмечается, что в подарок идет частный дом. Он находится в 500 метрах от фермы.
В Азовском районе пытаются продать кроликоферму с капитальным зданием площадью 180 квадратных метров. Здесь есть место на 100 кроликоматок, 350-400 мест для размещения крольчат.
«Покупателю будет передана клиентская база потребителей мяса кролика и полуфабрикатов, рецепты приготовления полуфабрикатов высокого качества из мяса кролика», — сказано в публикации.
Отмечается, что трудоустроены необходимые работники для функционирования комплекса.
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