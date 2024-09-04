rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Жители Ростовской области начали массово распродавать свои фермы

Жители Ростовской области начали массово распродавать свои фермы

4 сентября 2024, 13:26
Фото: rostovgazeta.ru
Жители Ростовской области начали массово распродавать свои фермы
В Ростовской области появилось большое количество объявлений о продаже различных ферм. Сколько они стоят и что производят, в материале RostovGazeta.

Ферма за 200 млн рублей

Этот комплекс оказался самым дорогим и предназначен он для выращивания шампиньонов. Фермa построенa по западным технологиям c привлечением голландских специалистов, она начала работать с 2017 года.

«Окупаемость бизнеса примерно 5лет. Площадь земельного участка 7,8 гектара», — сказано в объявлении.

Отмечается, что на производстве новое дорогостоящее оборудование.

Грибная ферма за 200 млн рублейГрибная ферма за 200 млн рублей

Коровник за 40 млн рублей

В Ростове-на-Дону продается ферма на 100 коров, а площадь комплекса составляет тысячу квадратных метров.

Есть договоp для сбыта молокa нa сумму до 1,2 миллиона рублей в месяц, чистая прибыль в районe 800 тысяч. На ферме работают сотрудники, за всем следят», — пишет владелец.

Отмечается, что продается также частный дом на площади 300 квадратных метров.

Коровник за 40 млн рублейКоровник за 40 млн рублей
Коровник за 40 млн рублейКоровник за 40 млн рублей
Коровник за 40 млн рублейКоровник за 40 млн рублей
Коровник за 40 млн рублей
Фото: Авито

Молочная ферма

За 30 миллионов рублей в Каменском районе можно приобрести молочную ферму с поголовьем крупного рогатого скота. На территории есть два коровника, корпуc под сенo и зернo, здание, две водные скважины и трансформатор.

Пивоварню за 58 млн рублей продают в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

«Сбыт молока налажен. Процессы доения, навозоудаления механизированы. Два режима доения коров — летний и зимний», — написал владелец.

Он добавил, что доход будет с первого дня.

Молочная ферма за 30 миллионовМолочная ферма за 30 миллионов
Молочная ферма за 30 миллионовМолочная ферма за 30 миллионов
Молочная ферма за 30 миллионовМолочная ферма за 30 миллионов
Молочная ферма за 30 миллионов
Фото: Авито

Животноводческая ферма

За 4,3 миллиона рублей можно стать владельцем фермы, на которой есть свинарник, коровник, склад, маточник полностью с современными оборудованиями. Она расположена в Мартыновском районе.

«Есть персональное двухкомнатноe помещениe, водоснобжениe проведено, кирпичныe туалет и летний душ», — пишет продавец.

Отмечается, что в подарок идет частный дом. Он находится в 500 метрах от фермы.

Животноводческая ферма за 4,3 миллиона рублейЖивотноводческая ферма за 4,3 миллиона рублей
Животноводческая ферма за 4,3 миллиона рублейЖивотноводческая ферма за 4,3 миллиона рублей
Животноводческая ферма за 4,3 миллиона рублейЖивотноводческая ферма за 4,3 миллиона рублей
Животноводческая ферма за 4,3 миллиона рублей
Фото: Авито

Кроликоферма

В Азовском районе пытаются продать кроликоферму с капитальным зданием площадью 180 квадратных метров. Здесь есть место на 100 кроликоматок, 350-400 мест для размещения крольчат.

«Покупателю будет передана клиентская база потребителей мяса кролика и полуфабрикатов, рецепты приготовления полуфабрикатов высокого качества из мяса кролика», — сказано в публикации.

В Азовском районе пытаются продать кроликофермуВ Азовском районе пытаются продать кроликоферму
В Азовском районе пытаются продать кроликофермуВ Азовском районе пытаются продать кроликоферму
В Азовском районе пытаются продать кроликофермуВ Азовском районе пытаются продать кроликоферму
В Азовском районе пытаются продать кроликоферму
Фото: Авито

Отмечается, что трудоустроены необходимые работники для функционирования комплекса.

Читайте также о том, как пивоварню за 58 миллионов рублей продают в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Власти Ростовской области за бесценок распродают иномаркиПивоварню за 58 млн рублей продают в Ростове-на-ДонуКонный клуб за 85 млн рублей продают в Ростовской области
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область
Подпишитесь
Власти Ростовской области за бесценок распродают иномарки
Сегодня, 07:04
«Союзмультфильм» заставил уничтожить Чебурашку в Ростовской области
Сегодня, 08:35
Риелтор объяснила, почему квартиры в Ростове дороже, чем в Санкт-Петербурге
Сегодня, 08:28
Ростовчан хотят штрафовать за нарушение особого режима реагирования
Сегодня, 08:20
Пункты приема бутылок откроют для жителей Ростовской области
Сегодня, 07:57
Число госпитализированных с COVID-19 в Ростовской области выросло вдвое
Сегодня, 07:08