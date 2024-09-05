Банк «Центр-инвест» стал партнером Фиджитал Игр — 2024

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Договор о сотрудничестве с вузом подписали в марте на Играх будущего в Казани. Трехстороннее соглашение утвердили Всероссийская федерация фиджитал-спорта, Донской государственный технический университет и банк «Центр-инвест».
Представители банка заявили, что стараются помогать мероприятиям, которые ставят задачу развития молодежного и студенческого сообщества. И фиджитал-спорт, как новое интеллектуальное и командное соревнование, является одним из таких. Для банка это инвестирование в будущее.
Победители игр, которые продлятся до 8 сентября, смогут представлять Россию и участвовать в международной квалификации, а в случае набора достаточного количества рейтинговых очков получат прямую путевку на Игры будущего — 2025 в ОАЭ.