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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Банк «Центр-инвест» стал партнером Фиджитал Игр — 2024

Банк «Центр-инвест» стал партнером Фиджитал Игр — 2024

5 сентября 2024, 13:07
Фото: 1MI
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Банк «Центр-инвест» выступил официальным партнером Фиджитал Игр — 2024, которые пятый день идут в «Лужниках» на площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Финансовая организация поддерживает участников из ДГТУ.

Договор о сотрудничестве с вузом подписали в марте на Играх будущего в Казани. Трехстороннее соглашение утвердили Всероссийская федерация фиджитал-спорта, Донской государственный технический университет и банк «Центр-инвест».

Представители банка заявили, что стараются помогать мероприятиям, которые ставят задачу развития молодежного и студенческого сообщества. И фиджитал-спорт, как новое интеллектуальное и командное соревнование, является одним из таких. Для банка это инвестирование в будущее.

Победители игр, которые продлятся до 8 сентября, смогут представлять Россию и участвовать в международной квалификации, а в случае набора достаточного количества рейтинговых очков получат прямую путевку на Игры будущего — 2025 в ОАЭ.

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