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Следком возбудит дело о домогательстве таксиста к женщине в Ростове-на-Дону

Бастрыкин потребовал возбудить дело о домогательствах таксиста в Ростове-на-Дону

5 сентября 2024, 07:14
Фото: 1MI
Следком возбудит дело о домогательстве таксиста к женщине в Ростове-на-Дону
Следком возбудит уголовное дело по информации о непристойном поведении водителя такси по отношению к пассажирке в Ростове-на-Дону, информирует региональное управление ведомства.

Ранее в Сети появилось видео, которое сняла испуганная жительница Ростова-на-Дону. Она вызвала такси и нарвалась на водителя-извращенца. Пассажирка рассказала, что мужчина во время поездки совершал с собой действия сексуального характера.

Председатель СУ СК Александр Бастрыкин поручил главе следственного комитета по Ростовской области Аслану Хуаде возбудить уголовное дело и выяснить все детали инцидента.

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Напомним, по поручению Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело из-за травмирования ребенка. Малыш упал в яму с кипятком в донской столице.

До этого глава Следкома вмешался в скандал с оскорблением мигрантом девочки в Ростове-на-Дону.

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