Бастрыкин потребовал возбудить дело о домогательствах таксиста в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Ранее в Сети появилось видео, которое сняла испуганная жительница Ростова-на-Дону. Она вызвала такси и нарвалась на водителя-извращенца. Пассажирка рассказала, что мужчина во время поездки совершал с собой действия сексуального характера.
Председатель СУ СК Александр Бастрыкин поручил главе следственного комитета по Ростовской области Аслану Хуаде возбудить уголовное дело и выяснить все детали инцидента.
Напомним, по поручению Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело из-за травмирования ребенка. Малыш упал в яму с кипятком в донской столице.
До этого глава Следкома вмешался в скандал с оскорблением мигрантом девочки в Ростове-на-Дону.