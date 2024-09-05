Бывшего прокурора из Ростова-на-Дону отправили в колонию за мошенничество

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В 2023 году Александр Алексеев получил через посредника 925 тысяч рублей от мужчины за передачу данных по уголовному делу и информации о собранных по нему доказательствам. Также, прокурор обещал фигуранту этого дела, что арестовывать его не будут.
Отмечается, Алексеева задержали сразу после получения денег. В операции участвовали сотрудники регионального УФСБ.
Тогда возбудили уголовное дело, которое теперь передали в суд. Сам фигурант вину не признал.
Алексеева приговорили к 4 годам 2 месяцам заключения в колонии общего режима. Также его лишили чина старшего советника юстиции.
Это решение еще не вступило в законную силу.
Ранее стало известно также о том, что спортдиректор ФК рэпера Басты лишился 60 тысяч после поездки в ростовском такси.