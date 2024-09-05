rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Бывшего прокурора Железнодорожного района Ростова отправили на 4 года в колонию

Бывшего прокурора из Ростова-на-Дону отправили в колонию за мошенничество

5 сентября 2024, 10:27
Фото: 1MI
Бывшего прокурора Железнодорожного района Ростова отправили на 4 года в колонию

Бывшего прокурора Железнодорожного района Ростова осудили за мошенничество

В Ростове-на-Дону огласили приговор бывшему прокурору Железнодорожного района города по делу о покушении на мошенничество, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

В 2023 году Александр Алексеев получил через посредника 925 тысяч рублей от мужчины за передачу данных по уголовному делу и информации о собранных по нему доказательствам. Также, прокурор обещал фигуранту этого дела, что арестовывать его не будут.

Отмечается, Алексеева задержали сразу после получения денег. В операции участвовали сотрудники регионального УФСБ.

Мошенник из Ростовской области заставлял таксистов покупать еду для чиновников
Узнать подробнее

Тогда возбудили уголовное дело, которое теперь передали в суд. Сам фигурант вину не признал.

Алексеева приговорили к 4 годам 2 месяцам заключения в колонии общего режима. Также его лишили чина старшего советника юстиции.

Это решение еще не вступило в законную силу.

Ранее стало известно также о том, что спортдиректор ФК рэпера Басты лишился 60 тысяч после поездки в ростовском такси.

Читайте также:
Мошенник из Ростовской области заставлял таксистов покупать еду для чиновниковВ Ростовской области осудили 16 мошенников, инсценировавших ДТПМошенники стали брать в аренду карты для хищений денег у россиян
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
Подпишитесь
«Как в кино»: врач рассказал, как в Ростове заражаются лихорадкой Западного Нила
Сегодня, 12:49
Возле здания суда в Ростове скапливается мусор из-за установленных на дороге жбанов
Сегодня, 12:47
«Портал в преисподнюю»: гигантский провал образовался во дворе ЖК в Ростове
Сегодня, 11:35
Избивший ветерана боевых действий и его ребенка житель Ростова пойдет под суд
Сегодня, 11:22
В Ростовской области цены на мед выросли пости вдвое
Сегодня, 10:46
Стало известно, какие авто поздно покупать в Ростове в сентябре 2024 года
Сегодня, 12:42