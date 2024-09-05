rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

«Громко было»: ростовчане заявили о мощном звуке взрыва

«Что-то пролетело и бахнуло!»: ростовчане сообщили о мощном звуке взрыва

5 сентября 2024, 13:45
Фото: Минобороны РФ / для иллюстрации
«Громко было»: ростовчане заявили о мощном звуке взрыва
В небе над Ростовом-на-Дону в четверг, 5 сентября, раздался похожий на взрыв звук, сообщается в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Местные жители увидели в небе белый след, в это время раздался громкий звук.

«Что-то пролетело и бахнуло над Ростовом», — написал автор. Но официальных комментариев об этом не поступало, информация уточняется.

«Было громко», — заявили пользователи в комментариях.

Стали известны причины звуков взрывов в центре Ростова-на-Дону
Узнать подробнее
Фото: ТГ «Это Ростов»

«Похоже на работу ПВО», — предположили ростовчане. Хотя некоторые жители города сообщили, что у них все было тихо.

«На Западном не слышала ничего, сижу у балкона», — пишут подписчики. Также появились мнения, что это может быть самолет, который перешел на сверхзвук.

Официальной информации о происхождении грохота в небе не поступало. Она будет уточняться.

Ранее власти Ростова-на-Дону рассказали, что делать при внезапной атаке беспилотников.

Читайте также:
Атаковавший нефтебазу на Дону беспилотник мог быть британской настройкиВ Ростовской области комбайн наехал в поле на огромный обломок беспилотника
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия
Подпишитесь
«Как в кино»: врач рассказал, как в Ростове заражаются лихорадкой Западного Нила
Сегодня, 12:49
Возле здания суда в Ростове скапливается мусор из-за установленных на дороге жбанов
Сегодня, 12:47
«Портал в преисподнюю»: гигантский провал образовался во дворе ЖК в Ростове
Сегодня, 11:35
Избивший ветерана боевых действий и его ребенка житель Ростова пойдет под суд
Сегодня, 11:22
В Ростовской области цены на мед выросли пости вдвое
Сегодня, 10:46
Стало известно, какие авто поздно покупать в Ростове в сентябре 2024 года
Сегодня, 12:42