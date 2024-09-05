«Что-то пролетело и бахнуло!»: ростовчане сообщили о мощном звуке взрыва

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
Местные жители увидели в небе белый след, в это время раздался громкий звук.
«Что-то пролетело и бахнуло над Ростовом», — написал автор. Но официальных комментариев об этом не поступало, информация уточняется.
«Было громко», — заявили пользователи в комментариях.
«Похоже на работу ПВО», — предположили ростовчане. Хотя некоторые жители города сообщили, что у них все было тихо.
«На Западном не слышала ничего, сижу у балкона», — пишут подписчики. Также появились мнения, что это может быть самолет, который перешел на сверхзвук.
Официальной информации о происхождении грохота в небе не поступало. Она будет уточняться.
Ранее власти Ростова-на-Дону рассказали, что делать при внезапной атаке беспилотников.