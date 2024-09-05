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Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Диетолог Макиша: один бразильский орех содержит суточную дозу селена

5 сентября 2024, 11:43
Эксперт рассказала, что в орехах содержится довольно много важных для организма микроэлементов, но из-за высокой калорийности не стоит употреблять их в большом количестве.

Диетолог Марина Макиша рассказала «Ридусу», что самым уникальным орехом считает бразильский. Она отметила, что он содержит суточную норму селена, что дает возможность получать этот элемент не с помощью добавок, а съев один бразильский орешек.

Специалист подчеркнула, что в орехах есть большое количество различных микроэлементов, полезных для организма. Среди них витамины группы B, калий и магний. Диетолог предупредила, что увлекаться этим продуктом не стоит, так как это может привести к появлению лишнего веса.

Макиша напомнила цитату швейцарского врача Парацельса — всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза. Это применимо к орехам. Они имеют высокую питательную ценность, но и высокую калорийность — от 500 до 600 калорий на 100 граммов. Диетолог порекомендовала употреблять не более 25-30 граммов орехов в день, чтобы не набрать лишний вес.

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