Диетолог Макиша: один бразильский орех содержит суточную дозу селена

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Диетолог Марина Макиша рассказала «Ридусу», что самым уникальным орехом считает бразильский. Она отметила, что он содержит суточную норму селена, что дает возможность получать этот элемент не с помощью добавок, а съев один бразильский орешек.
Специалист подчеркнула, что в орехах есть большое количество различных микроэлементов, полезных для организма. Среди них витамины группы B, калий и магний. Диетолог предупредила, что увлекаться этим продуктом не стоит, так как это может привести к появлению лишнего веса.
Макиша напомнила цитату швейцарского врача Парацельса — всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза. Это применимо к орехам. Они имеют высокую питательную ценность, но и высокую калорийность — от 500 до 600 калорий на 100 граммов. Диетолог порекомендовала употреблять не более 25-30 граммов орехов в день, чтобы не набрать лишний вес.