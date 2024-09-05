Диетолог Макиша: один бразильский орех содержит суточную дозу селена

Макиша напомнила цитату швейцарского врача Парацельса — всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза. Это применимо к орехам. Они имеют высокую питательную ценность, но и высокую калорийность — от 500 до 600 калорий на 100 граммов. Диетолог порекомендовала употреблять не более 25-30 граммов орехов в день, чтобы не набрать лишний вес.