Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области

Инцидент произошел днем 5 сентября у Елизаветинского переката. Около 15:20 мск суда «Фригия» под флагом Белиза и российский «Мая» шли друг на друга по реке Дон. Капитаны пытались разойтись, но в какой-то момент один теплоход накренился и буквально завалился на другой.