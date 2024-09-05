Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области

Posted Сегодня, 19:46
Published Сегодня, 19:46
Modified Сегодня, 19:52
Updated Сегодня, 19:52
Инцидент произошел днем 5 сентября у Елизаветинского переката. Около 15:20 мск суда «Фригия» под флагом Белиза и российский «Мая» шли друг на друга по реке Дон. Капитаны пытались разойтись, но в какой-то момент один теплоход накренился и буквально завалился на другой.
К счастью, ЧП обошлось без пострадавших и разлитого топлива. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, инцидент даже не отразился на судоходстве: реку не пришлось перекрывать.
По факту происшествия проводят доследственную проверку. В Ростовском следственном отделе на транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ уточнили, что в результате столкновения суда получили механические повреждения. правоохранители выясняют причины и обстоятельства ЧП.
Ранее стало известно о том, что вскоре в Роств завезут первое судно на подводных крыльях «Метеор 120Р».