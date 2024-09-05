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Published Сегодня, 19:46

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Updated Сегодня, 19:52

Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области

Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области

5 сентября 2024, 19:46
Фото: Ростовский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ
Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области
Два теплохода под флагами РФ и государства Белиз (прим. — Центральная Америка) столкнулись под городом Азовом на реке Дон в Ростовской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел днем 5 сентября у Елизаветинского переката. Около 15:20 мск суда «Фригия» под флагом Белиза и российский «Мая» шли друг на друга по реке Дон. Капитаны пытались разойтись, но в какой-то момент один теплоход накренился и буквально завалился на другой.

К счастью, ЧП обошлось без пострадавших и разлитого топлива. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, инцидент даже не отразился на судоходстве: реку не пришлось перекрывать.

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По факту происшествия проводят доследственную проверку. В Ростовском следственном отделе на транспорте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ уточнили, что в результате столкновения суда получили механические повреждения. правоохранители выясняют причины и обстоятельства ЧП.

Ранее стало известно о том, что вскоре в Роств завезут первое судно на подводных крыльях «Метеор 120Р».

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#Евгения Волкова#Россия#Ростовская область#МЧС#Река#Дон#Столкновение#Происшествия#Америка#Теплоходы
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