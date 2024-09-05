Эколог Брыканов рассказал, зачем ростовчане начнут массово сдавать бутылки

«Основная проблема кроется в недостаточной просвещенности жителей региона по части переработки мусора. Никто не объясняет им, зачем тратить время на сортировку и что с мусором происходит после попадания в контейнер. К тому же они не видят выгоды в том, что будут тратить время на сдачу сырья в переработку», — считает эксперт.