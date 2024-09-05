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Updated Сегодня, 07:18

Эколог рассказал, при каких условиях ростовчане начнут собирать и сдавать стеклотару

Эколог Брыканов рассказал, зачем ростовчане начнут массово сдавать бутылки

5 сентября 2024, 07:12
Фото: Unsplash
Эколог рассказал, при каких условиях ростовчане начнут собирать и сдавать стеклотару
Дончане не будут сдавать стекло, если это не принесет им выгоды, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский эколог Дмитрий Брыканов.

Давно забытые пункты приема стеклянной тары хотят возродить в Ростовской области. Об этом изданию «Молот» сообщила директор по развитию комплекса по переработке стекла Елена Пелецкая.

По мнению ростовского эколога Дмитрия Брыканова, возобновление приема бутылок поможет восстановить дефицит стекла на сырьевом рынке и простимулирует потребителей выбирать продукты в более экологичной упаковке.

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«Основная проблема кроется в недостаточной просвещенности жителей региона по части переработки мусора. Никто не объясняет им, зачем тратить время на сортировку и что с мусором происходит после попадания в контейнер. К тому же они не видят выгоды в том, что будут тратить время на сдачу сырья в переработку», — считает эксперт.

Брыканов добавляет, что доступность пунктов приема стеклотары — минимум 3-5 единиц на район города, поможет дончанам активнее приобщиться к сбору бутылок.

«Еще одна проблема в том, что сейчас вторсырье стоит дешево. Достойная оплата за стекло станет хорошим стимулом. Как бонус, вероятно, улицы станут чище, а люди найдут в этом дополнительный способ заработка», — уверен эколог.

Ранее RostovGazeta писала о том, что летом рощи Ростова превращаются в свалки.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#Переработка#Происшествия#Стеклотара
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