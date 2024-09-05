Эколог Брыканов рассказал, зачем ростовчане начнут массово сдавать бутылки

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Давно забытые пункты приема стеклянной тары хотят возродить в Ростовской области. Об этом изданию «Молот» сообщила директор по развитию комплекса по переработке стекла Елена Пелецкая.
По мнению ростовского эколога Дмитрия Брыканова, возобновление приема бутылок поможет восстановить дефицит стекла на сырьевом рынке и простимулирует потребителей выбирать продукты в более экологичной упаковке.
«Основная проблема кроется в недостаточной просвещенности жителей региона по части переработки мусора. Никто не объясняет им, зачем тратить время на сортировку и что с мусором происходит после попадания в контейнер. К тому же они не видят выгоды в том, что будут тратить время на сдачу сырья в переработку», — считает эксперт.
Брыканов добавляет, что доступность пунктов приема стеклотары — минимум 3-5 единиц на район города, поможет дончанам активнее приобщиться к сбору бутылок.
«Еще одна проблема в том, что сейчас вторсырье стоит дешево. Достойная оплата за стекло станет хорошим стимулом. Как бонус, вероятно, улицы станут чище, а люди найдут в этом дополнительный способ заработка», — уверен эколог.
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