Французская компания отрицает участие в атаке ВСУ на Ростовскую область

Safran Seats занимается производством сидений для пассажиров и экипажа самолетов. Она входит в группу компаний Safran, которая включает в себя предприятия, создающие комплектующие для авиации. В том числе модули, оборудование и испытательные ячейки для авиационных и космических двигателей.