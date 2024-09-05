Французская компания отрицает участие в атаке ВСУ на Ростовскую область

Posted Сегодня, 19:08
Published Сегодня, 19:08
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
Речь идет об атаке на нефтебазу в Каменском районе. По словам МИД РФ, ВСУ применили беспилотник британской настройки. Позже появилось мнение, что их настраивали в ангаре в Уэльсе (прим. — часть Великобритании). Предположительное место — ангар Safran Seats GB, известной французской компании.
Представитель организации Амелия Дедик-Рок считает эти утверждения абсурдными. По ее словам, на объекте Safran Seats GB в Уэльсе не ведут никакую военную деятельность.
Такой комментарий компания дала в ответ на заявление о том, что в их ангаре в Уэльсе настраивали беспилотники для атаки ВС Украины на Ростовскую область.
Safran Seats занимается производством сидений для пассажиров и экипажа самолетов. Она входит в группу компаний Safran, которая включает в себя предприятия, создающие комплектующие для авиации. В том числе модули, оборудование и испытательные ячейки для авиационных и космических двигателей.
В мае 2018 года гендиректор Safran Aircraft Engines (одной из дочерних компаний Safran) Оливье Андриес подписал на петербургском ПМЭФ соглашение с Объединенной двигателестроительной корпорацией о совместной разработке модификации двигателя для самолета-амфибии Бе-200. Вероятно, соглашение уже недействительно. А сам Андриес теперь возглавляет Safran Seats.