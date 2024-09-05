Глава Советского района Ростова-на-Дону неожиданно уволился

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
На портале в качестве исполняющего обязанности главы района указан Никита Паремузов. Причина, по которой Туркин покинул свой пост, не раскрывается.
Напомним, что в 2020 году кандидатуру Туркина предложил глава администрации города Алексей Логвиненко. После этого вопрос тут же на заседании Думы рассмотрели городские депутаты.
До этого назначения Туркин был первым замом по вопросам ЖКХ и строительства.
Добавим, что это не первые кадровые перестановки в структуре власти города за последний месяц. Так, Логвиненко поднял вопрос о том, чтобы согласовать назначение Елены Жихарцевой на должность начальника управления культуры.
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