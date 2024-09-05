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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Глава Советского района Ростова неожиданно ушел со своего поста

Глава Советского района Ростова-на-Дону неожиданно уволился

5 сентября 2024, 10:09
Фото: Администрация Советского района Ростова-на-Дону
Глава Советского района Ростова неожиданно ушел со своего поста
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В Ростове-на-Дону Геннадий Туркин больше не является главой администрации Советского района, говорится на сайте горадминистрации.

На портале в качестве исполняющего обязанности главы района указан Никита Паремузов. Причина, по которой Туркин покинул свой пост, не раскрывается.

Напомним, что в 2020 году кандидатуру Туркина предложил глава администрации города Алексей Логвиненко. После этого вопрос тут же на заседании Думы рассмотрели городские депутаты.

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До этого назначения Туркин был первым замом по вопросам ЖКХ и строительства.

Добавим, что это не первые кадровые перестановки в структуре власти города за последний месяц. Так, Логвиненко поднял вопрос о том, чтобы согласовать назначение Елены Жихарцевой на должность начальника управления культуры.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Власть#Советский район
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