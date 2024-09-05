Голубев анонсировал строительство второго моста на Стачки в Ростове-на-Дону

Идею о строительстве еще одного моста в районе проспекта Стачки глава региона озвучил в начале текущего года. Но где именно будет проходить мост, неизвестно. Вполне вероятно, что и партнеры с Василием Юрьевичем этого пока не знают. Удивительно лишь то, что вопрос разгрузки трафика озадачил власти уже после того, как начали разрабатывать проект трамвайных путей из Левенцовки в центр.