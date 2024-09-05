Голубев анонсировал строительство второго моста на Стачки в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Жители Ростова обратились к главе региона, возмутившись непродуманностью проекта трамвайных путей.
— В Левенцовке проложили новые трамвайные пути до Малиновского, а что дальше? Дороги в центр и так узкие, утром и вечером добираемся час до центра. Мост когда на Стачки ремонтировали, пробки были просто мертвые, а сейчас по этим дорогам если пустят трамваи, то вообще движение остановится. Кто-нибудь вообще об этом задумывается? — Спросили Василия Голубева в прямом эфире.
Губернатор Ростовской области признался, что задумывается постоянно. Еженедельно этот вопрос обсуждается, с кем именно — Василий Голубев не уточнил. Но заверил, что решение есть.
— Мы вместе с Минтрансом, администрацией города практически в постоянном режиме оцениваем ситуацию, думаем о возможных корректировках. Как понимаете, задача — выбор оптимального маршрута с учетом организации дорожного движения. Город наш непростой в этом смысле. И есть та часть, где индивидуальное жилищное строительство, действительно, узкие улицы, и та часть, которая сегодня застроена. Там нужно искать выделенную линию, если это возможно.
Одно из таких решение — построить еще один мост, по которому смогут ездить и автомобили, и трамвай. К гениальному ответу на вопросы обеспокоенных горожан глава региона пришел на встрече с партнерами, которые занимаются проектом.
Идею о строительстве еще одного моста в районе проспекта Стачки глава региона озвучил в начале текущего года. Но где именно будет проходить мост, неизвестно. Вполне вероятно, что и партнеры с Василием Юрьевичем этого пока не знают. Удивительно лишь то, что вопрос разгрузки трафика озадачил власти уже после того, как начали разрабатывать проект трамвайных путей из Левенцовки в центр.