Губернатор Голубев назвал потери урожая в Ростовской области летом 2024 года

В ходе прямой линии к главе региона обратился фермер из Пролетарского района. Мужчина занимается животноводством. В 2024 году он столкнулся с проблемой запаса кормов. По его словам, растения плохо перенесли засуху. Сена собрали вдвое меньше, чем в прошлом году. Поэтому аграрии до сих пор продолжают делать заготовки.