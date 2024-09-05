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Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Губернатор Голубев озвучил потери урожая летом 2024 года

Губернатор Голубев назвал потери урожая в Ростовской области летом 2024 года

5 сентября 2024, 14:59
Фото: Изображение Midjourney
Губернатор Голубев озвучил потери урожая летом 2024 года
Из-за майских заморозков и продолжительной засухи летом донские аграрии потеряли треть зернового урожая, сообщил губернатор Ростовской области.

В ходе прямой линии к главе региона обратился фермер из Пролетарского района. Мужчина занимается животноводством. В 2024 году он столкнулся с проблемой запаса кормов. По его словам, растения плохо перенесли засуху. Сена собрали вдвое меньше, чем в прошлом году. Поэтому аграрии до сих пор продолжают делать заготовки.

— Этот год непростой для селян, — согласился Василий Голубев. — Сначала майские заморозки, затем засуха. Мы потеряли зерна достаточно приличное количество. Хотя урожай неплохой, но тем не менее, потери зерна составили почти 30%.

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Губернатор Ростовской области рассказал, что после проблемы с кормами было принято решение о субсидиях. В октябре 2024 года животноводам возместят затраты на корм из областного бюджета.

— Для этого зарезервировано 95 миллионов рублей. Эта мера касается племенного стада. Если говорить о возмещении затрат на покупку молодняка, то это 78 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов, — уточнил глава региона.

Ранее в Минсельхозе региона RostovGazete предоставили данные, согласно которым погибло 230 тысяч гектаров сельхозкультур, что составляет всего 5,1% всех уборочных площадей.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Губернатор#Сельское хозяйство#Урожай#Субсидии#Засуха#Минсельхоз#Животноводство#Погибшие культуры
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