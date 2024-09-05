Губернатор Голубев рассказал, когда на Левенцовке в Ростове исчезнет вонь

— Эта работа проводится не только по объектам временного накопления отходов, но и в ряде территорий нашего региона. Работа очень важная, но и немаленькая. Например, ликвидация накопленного экологического ущерба в Ростове, Таганроге, Донецке, Новочеркасске и Цимлянске. Всю эту работу должны завершить в текущем году, — отчитался Василий Голубев.