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Published Сегодня, 14:33

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«Нас травят»: жители Левенцовки пожаловались Голубеву на вонь от полигона

Губернатор Голубев рассказал, когда на Левенцовке в Ростове исчезнет вонь

5 сентября 2024, 14:33
Фото: 1MI
«Нас травят»: жители Левенцовки пожаловались Голубеву на вонь от полигона
Ростовчане второй год подряд жалуются губернатору Ростовской области на невыносимую вонь во время рекультивации полигона за Левенцовкой, о проблеме горожане рассказали во время прямой линии с Василием Голубевым.

— Каждый вечер нас травят, нечем дышать. Левенцовка задыхается: в 20.00, словно по расписанию, все закрывают окна, потому что смрадная вонь разносится по всему району, — возмутились ростовчане в комментариях под постом в telegram-канале главы регионы.

Василий Голубев заверил горожан, что задыхаться им осталось недолго. По словам губернатора, вывоз отходов с полигона твердых бытовых отходов на северо-западной части промозоны Ростова (возле Левенцовки) должны завершить в ноябре 2024 года. Пока что оттуда вывезли 70% мусора.

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— Эта работа проводится не только по объектам временного накопления отходов, но и в ряде территорий нашего региона. Работа очень важная, но и немаленькая. Например, ликвидация накопленного экологического ущерба в Ростове, Таганроге, Донецке, Новочеркасске и Цимлянске. Всю эту работу должны завершить в текущем году, — отчитался Василий Голубев.

Вопрос рекультивации полигонов и других объектов, где годами накапливались отходы, находится на постоянном контроле у губернатора и исполнительной власти региона. Очевидно, от этого контроля жителям Левенцовки легче не стало: вонять будет еще два месяца, как минимум.

Ранее с этой проблемой к главе региона обращались жители СНТ «Изумруд», который находится еще ближе к свалке.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростов-на-Дону#Экология#Голубев#Левенцовка#Полигон#Вонь#Отходы#Загрязнение#Проблемы жителей#Рекультивация
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