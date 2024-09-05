Губернатор Голубев рассказал, когда на Левенцовке в Ростове исчезнет вонь

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
— Каждый вечер нас травят, нечем дышать. Левенцовка задыхается: в 20.00, словно по расписанию, все закрывают окна, потому что смрадная вонь разносится по всему району, — возмутились ростовчане в комментариях под постом в telegram-канале главы регионы.
Василий Голубев заверил горожан, что задыхаться им осталось недолго. По словам губернатора, вывоз отходов с полигона твердых бытовых отходов на северо-западной части промозоны Ростова (возле Левенцовки) должны завершить в ноябре 2024 года. Пока что оттуда вывезли 70% мусора.
— Эта работа проводится не только по объектам временного накопления отходов, но и в ряде территорий нашего региона. Работа очень важная, но и немаленькая. Например, ликвидация накопленного экологического ущерба в Ростове, Таганроге, Донецке, Новочеркасске и Цимлянске. Всю эту работу должны завершить в текущем году, — отчитался Василий Голубев.
Вопрос рекультивации полигонов и других объектов, где годами накапливались отходы, находится на постоянном контроле у губернатора и исполнительной власти региона. Очевидно, от этого контроля жителям Левенцовки легче не стало: вонять будет еще два месяца, как минимум.
Ранее с этой проблемой к главе региона обращались жители СНТ «Изумруд», который находится еще ближе к свалке.