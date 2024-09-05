Губернатор Ростовской области пригрозил «ЭкоСтройДон» лишить статуса регоператора

Губернатор Ростовской области подтвердил, что проблема с вывозом мусора ООО «ЭкоСтройДон» действительно есть. И если организация не устранит нарушения, то ответственную за это компанию могут поменять. Однако шанс изменить ситуацию организации оставили. Сколько ей дали времени на это, не уточняется.