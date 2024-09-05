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Губернатор Ростовской области пригрозил «ЭкоСтройДон» лишить статуса регоператора

Губернатор Ростовской области пригрозил «ЭкоСтройДон» лишить статуса регоператора

5 сентября 2024, 16:31
Фото: Изображение Midjourney
Губернатор Ростовской области пригрозил «ЭкоСтройДон» лишить статуса регоператора
После жалоб жителей Ростовской области на редкий вывоз мусора Василий Голубев пригрозил ответственной компании лишить ее статуса регоператора, о своих намерениях глава региона заявил в прямом эфире.

Губернатор Ростовской области подтвердил, что проблема с вывозом мусора ООО «ЭкоСтройДон» действительно есть. И если организация не устранит нарушения, то ответственную за это компанию могут поменять. Однако шанс изменить ситуацию организации оставили. Сколько ей дали времени на это, не уточняется.

— Если ситуация не изменится, и в ответ на поддержку, которая состоялась, регоператор не изменит работу, то будем искать иные решения, вплоть до смены регоператора, — заявил Василий Голубев.

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По словам губернатора, нарушения у этой компании фиксировали неоднократно — причем в разных районах региона. Оператор объяснял это долгами населения за оказываемые услуги, поломкой спецмашин и нехваткой кадров и мусорных баков на Дону. Чтобы решить проблему, из областного бюджета выделили почти 70 миллионов рублей. Правда, результата финансирование пока не дало.

Ранее глава региона рассказал, когда исчезнет вонь в районе Левенцовки и СНТ «Изумруд». Источающий смрадный запах полигон планируют рекультивировать в ноябре 2024 года.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Губернатор#Нарушения#Регоператор#Вывоз мусора
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