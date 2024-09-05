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Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Ростовчанина будут судить за избиение ветерана боевых действий и ребенка

Избивший ветерана боевых действий и его ребенка житель Ростова пойдет под суд

5 сентября 2024, 11:22
Фото: 1MI
Ростовчанина будут судить за избиение ветерана боевых действий и ребенка
В Ростове-на-Дону в суд передали уголовное дело в отношении местного жителя, нападавшего на ветерана боевых действий и его семью, рассказали в УСКР.

Происшествие случилось в июне 2024 года на проспекте Ленина. Фигурант из-за малозначительного повода поссорился с ветераном боевых действий, который гулял с супругой и двумя несовершеннолетними детьми.

Обвиняемый несколько раз ударил мужчину и попытался нанести удар и его супруге, но промахнулся. В итоге он попал в ребенка, который находился на руках у женщины.

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Кроме того, нападавший распылил в потерпевших из газового баллончика. После этого завели уголовное дело, а нападавшего арестовали. Сам он полностью признал вину.

Сейчас все материалы направили в суд.

Ранее толпа парней в Новочеркасске избила супругов, вступившихся за девушку.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
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