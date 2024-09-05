Избивший ветерана боевых действий и его ребенка житель Ростова пойдет под суд

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Происшествие случилось в июне 2024 года на проспекте Ленина. Фигурант из-за малозначительного повода поссорился с ветераном боевых действий, который гулял с супругой и двумя несовершеннолетними детьми.
Обвиняемый несколько раз ударил мужчину и попытался нанести удар и его супруге, но промахнулся. В итоге он попал в ребенка, который находился на руках у женщины.
Кроме того, нападавший распылил в потерпевших из газового баллончика. После этого завели уголовное дело, а нападавшего арестовали. Сам он полностью признал вину.
Сейчас все материалы направили в суд.
Ранее толпа парней в Новочеркасске избила супругов, вступившихся за девушку.