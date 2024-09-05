«Как в кино»: врач рассказал, как в Ростове заражаются лихорадкой Западного Нила

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Напомним, что случаи заражения лихорадкой Западного Нила зафиксированы в Ростове, Таганроге, Батайске, а также Аксайском и Миллеровском районах. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
Уточняется, что это острое инфекционное вирусное заболевание. А заражение происходит от укуса комара.
Доктор, не пожелавший публиковать свое имя, рассказывает, что заражение лихорадкой Западного Нила в Ростовской области встречается крайней редко.
В качестве примера, собеседник приводит цифры. По данным областных властей, население Ростовской области составляет свыше 4,1 миллиона человек. А ежегодно болеют лихорадкой Западного Нила не больше десятка.
«Болезнь протекает тяжело, с температурой до 40 градусов. Человека лихорадит, трясет. Из-за интоксикации появляются сильные мышечные боли, болят суставы, голова. Но заболевание успешно диагностируется», — объясняет врач.
По словам доктора, специфического лечения лихорадки Западного Нила нет. Для оказания медицинской помощи пациентам проводят общую противовирусную и дезинтоксикационную терапию. Через несколько дней состояние больного нормализуется.
«Был у меня дома такой случай. Папа принес с охоты птицу, а дальше все происходило буквально, как в кино. Из перьев птицы вылетел комар и уселся на маму. Мы все это видели. Конечно же, я его прихлопнул. Но он успел укусить. А через сутки-двое у мамы началось сильнейшее заболевание», — рассказывает доктор.
По словам собеседника, женщину госпитализировали в ЦГБ, где и была диагностирована лихорадка Западного Нила. Пациентку успешно вылечили.
Ранее RostovGazeta сообщала, какую опасную лихорадку можно подхватить через пыль на северо-востоке Ростовской области.