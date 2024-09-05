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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

«Как в кино»: врач рассказал, как в Ростове заражаются лихорадкой Западного Нила

«Как в кино»: врач рассказал, как в Ростове заражаются лихорадкой Западного Нила

5 сентября 2024, 12:49
Фото: rostovgazeta.ru
«Как в кино»: врач рассказал, как в Ростове заражаются лихорадкой Западного Нила

Врач рассказал, как в Ростове можно заразиться лихорадкой Западного Нила

Вирус лихорадки Западного Нила появляется в Ростовской области с перелетными птицами. Птиц кусают комары, которые и становятся переносчиками заболевания, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник города.

Напомним, что случаи заражения лихорадкой Западного Нила зафиксированы в Ростове, Таганроге, Батайске, а также Аксайском и Миллеровском районах. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Уточняется, что это острое инфекционное вирусное заболевание. А заражение происходит от укуса комара.

Доктор, не пожелавший публиковать свое имя, рассказывает, что заражение лихорадкой Западного Нила в Ростовской области встречается крайней редко.

В качестве примера, собеседник приводит цифры. По данным областных властей, население Ростовской области составляет свыше 4,1 миллиона человек. А ежегодно болеют лихорадкой Западного Нила не больше десятка.

«Болезнь протекает тяжело, с температурой до 40 градусов. Человека лихорадит, трясет. Из-за интоксикации появляются сильные мышечные боли, болят суставы, голова. Но заболевание успешно диагностируется», — объясняет врач.
«Опасный укус»: как не заразиться лихорадкой Западного Нила от комара в Ростове
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По словам доктора, специфического лечения лихорадки Западного Нила нет.По словам доктора, специфического лечения лихорадки Западного Нила нет.
По словам доктора, специфического лечения лихорадки Западного Нила нет.
Фото: Изображение Midjourney

По словам доктора, специфического лечения лихорадки Западного Нила нет. Для оказания медицинской помощи пациентам проводят общую противовирусную и дезинтоксикационную терапию. Через несколько дней состояние больного нормализуется.

«Был у меня дома такой случай. Папа принес с охоты птицу, а дальше все происходило буквально, как в кино. Из перьев птицы вылетел комар и уселся на маму. Мы все это видели. Конечно же, я его прихлопнул. Но он успел укусить. А через сутки-двое у мамы началось сильнейшее заболевание», — рассказывает доктор.

По словам собеседника, женщину госпитализировали в ЦГБ, где и была диагностирована лихорадка Западного Нила. Пациентку успешно вылечили.

Ранее RostovGazeta сообщала, какую опасную лихорадку можно подхватить через пыль на северо-востоке Ростовской области.

Опасную лихорадку можно подхватить через пыль на северо-востоке Ростовской области
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