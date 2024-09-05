«Как в кино»: врач рассказал, как в Ростове заражаются лихорадкой Западного Нила

Врач рассказал, как в Ростове можно заразиться лихорадкой Западного Нила

Вирус лихорадки Западного Нила появляется в Ростовской области с перелетными птицами. Птиц кусают комары, которые и становятся переносчиками заболевания, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник города.