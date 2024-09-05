Как взять кредит онлайн на карту

Можно ли взять кредит онлайн с плохой кредитной историей? Такая возможность есть в некоторых банках, однако условия будут невыгодными: проблемным заемщикам предлагают кредиты с высокими процентами и на небольшие суммы. Чтобы кредит был более выгодным, необходимо подготовиться к его получению: