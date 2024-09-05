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М-4 «Дон» погрязнет в пробках: Голубев анонсировал новый ремонт трассы

М-4 погрязнет в пробках: Голубев анонсировал новый ремонт трассы в Ростовской области

5 сентября 2024, 18:19
Фото: 1MI
М-4 «Дон» погрязнет в пробках: Голубев анонсировал новый ремонт трассы

Губернатор Голубев анонсировал новый ремонт М-4 «Дон» в Ростовской области

Во время прямой линии губернатор Ростовской области заявил об очередной реконструкции трассы М-4 «Дон». Работы будут проводить на 100-километровом участке, что неизбежно приведет к пробкам.

Планами на огромный участок федеральную трассы Василий Голубев поделился после жалоб на ее состояние.

— Вся страна едет по нашей трассе. Участки в Ростовской области просто проклинают: то снегом заметет, то многокилометровые пробки, — рассказал один из местных жителей, обратившихся к главе региона.

Губернатор Ростовской области признал, что эксцессы там действительно случаются. Виной всему, по его мнению, увеличивающийся транспортный поток.

— М-4 сегодня очень перегруженный участок. Транспортный поток на этой дороге уже третий год подряд вырастает на десятки процентов: на 60%, на 30%. Рост совершенно очевиден, — отметил глава региона.
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Однако власти не сдаются и не пускают все на самотек. Василий Голубев отчитался, что правительство призывало «Автодор» к вниманию, когда автомобилисты жаловались на ямы. Сразу же после этого на участке с 933-го по 1024-й километры провели аварийно-восстановительные работы. Также из заслуг — реконструкция моста через Северский Донец.

— Осенью, в сентябре, планируем начать подготовку первого этапа реконструкции очередного участка протяженностью порядка 100 километров, — добавил губернатор. — Практически от Каменска до Ростова.

Такие масштабные работы займут немало времени. Очевидно, что во время реконструкции увеличивающийся поток машин попадет в пробку похлеще предыдущих.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Пробки#Автодор#Василий Голубев#Ремонт трассы#Ямы на дороге#Реконструкция моста
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