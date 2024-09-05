М-4 погрязнет в пробках: Голубев анонсировал новый ремонт трассы в Ростовской области

Однако власти не сдаются и не пускают все на самотек. Василий Голубев отчитался, что правительство призывало «Автодор» к вниманию, когда автомобилисты жаловались на ямы. Сразу же после этого на участке с 933-го по 1024-й километры провели аварийно-восстановительные работы. Также из заслуг — реконструкция моста через Северский Донец.