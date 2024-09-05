М-4 погрязнет в пробках: Голубев анонсировал новый ремонт трассы в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Планами на огромный участок федеральную трассы Василий Голубев поделился после жалоб на ее состояние.
— Вся страна едет по нашей трассе. Участки в Ростовской области просто проклинают: то снегом заметет, то многокилометровые пробки, — рассказал один из местных жителей, обратившихся к главе региона.
Губернатор Ростовской области признал, что эксцессы там действительно случаются. Виной всему, по его мнению, увеличивающийся транспортный поток.
— М-4 сегодня очень перегруженный участок. Транспортный поток на этой дороге уже третий год подряд вырастает на десятки процентов: на 60%, на 30%. Рост совершенно очевиден, — отметил глава региона.
Однако власти не сдаются и не пускают все на самотек. Василий Голубев отчитался, что правительство призывало «Автодор» к вниманию, когда автомобилисты жаловались на ямы. Сразу же после этого на участке с 933-го по 1024-й километры провели аварийно-восстановительные работы. Также из заслуг — реконструкция моста через Северский Донец.
— Осенью, в сентябре, планируем начать подготовку первого этапа реконструкции очередного участка протяженностью порядка 100 километров, — добавил губернатор. — Практически от Каменска до Ростова.
Такие масштабные работы займут немало времени. Очевидно, что во время реконструкции увеличивающийся поток машин попадет в пробку похлеще предыдущих.