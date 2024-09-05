Очевидцы сообщают о работе ПВО над Ростовской областью

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Жители Ростовской области сообщили о грохоте в небе, похожем на взрыв. Мощный звук раздался 5 сентября около 16:30. По словам очевидцев, после этого в небе появился белый след. Такие обычно оставляют либо самолеты, либо ракеты системы противовоздушной обороны, которыми сбивают беспилотники.
Не исключено, что в этот раз след образовался именно из-за работы ПВО. Официальной информации о случившемся пока нет. Комментарии не поступали ни от регионального правительства, ни от ответственных структур и ведомств.
Подобная ситуация произошла вечером 4 сентября. Около 18:35 жители Батайска услышали страшный грохот, похожий на звук взрыва. Тут же в небе появился белый след. Однако работа системы ПВО так официально и не подтвердилась.