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Published Сегодня, 13:42

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Updated Сегодня, 13:44

Очевидцы сообщают о работе ПВО над Ростовской областью

Очевидцы сообщают о работе ПВО над Ростовской областью

5 сентября 2024, 13:42
Фото: Минобороны РФ / для иллюстрации
Очевидцы сообщают о работе ПВО над Ростовской областью
В небе над Ростовской областью прогремел взрыв и появился белый след, сообщают жители региона в telegram-канале «Это Ростов».

Жители Ростовской области сообщили о грохоте в небе, похожем на взрыв. Мощный звук раздался 5 сентября около 16:30. По словам очевидцев, после этого в небе появился белый след. Такие обычно оставляют либо самолеты, либо ракеты системы противовоздушной обороны, которыми сбивают беспилотники.

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Фото: ТГ Это Ростов

Не исключено, что в этот раз след образовался именно из-за работы ПВО. Официальной информации о случившемся пока нет. Комментарии не поступали ни от регионального правительства, ни от ответственных структур и ведомств.

Подобная ситуация произошла вечером 4 сентября. Около 18:35 жители Батайска услышали страшный грохот, похожий на звук взрыва. Тут же в небе появился белый след. Однако работа системы ПВО так официально и не подтвердилась.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#ПВО#Взрыв#Ракеты#Грохот#Очевидцы#Противовоздушная оборона#Белый след#Происшествия
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