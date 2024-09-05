ОПГ полиции в Ростове-на-Дону могла крышевать не только магазины

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
По информации издания, проблемы также были у автозаправок, торговых точек в ТЦ «Мегамаг», продуктовых и магазинов одежды в центре города. Говорится, что якобы им также приходилось ежемесячно платить «дань».
Но официальной информации об этом не было, она уточняется.
Напомним, что более 20 человек, в том числе правоохранителей, подозревают в получении денег от магазинов. За это владельцы избегали наказания за нарушения.
По этому делу в прошлом году прошли массовые задержания, что вызвало широкий общественный резонанс.
Теперь издание, ссылаясь на копию обвинительного заключения, сообщило, что пострадать могли не только магазины, но и АЗС.