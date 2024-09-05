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Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

ОПГ полиции в Ростове-на-Дону могла крышевать не только магазины

ОПГ полиции в Ростове-на-Дону могла крышевать не только магазины

5 сентября 2024, 14:43
Фото: 1MI
ОПГ полиции в Ростове-на-Дону могла крышевать не только магазины
В Ростове-на-Дону так называемая ОПГ полиции крышевала не только магазины с табаком и алкоголем, пишет 1Rnd.

По информации издания, проблемы также были у автозаправок, торговых точек в ТЦ «Мегамаг», продуктовых и магазинов одежды в центре города. Говорится, что якобы им также приходилось ежемесячно платить «дань».

Но официальной информации об этом не было, она уточняется.

Напомним, что более 20 человек, в том числе правоохранителей, подозревают в получении денег от магазинов. За это владельцы избегали наказания за нарушения.

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По этому делу в прошлом году прошли массовые задержания, что вызвало широкий общественный резонанс.

Теперь издание, ссылаясь на копию обвинительного заключения, сообщило, что пострадать могли не только магазины, но и АЗС.

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