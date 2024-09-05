Под Ростовом украли ящик с пожертвованиями для бойцов СВО

Инцидент произошел в садовом некоммерческом товариществе «Содружество» в хуторе Нижнетемерницком Аксайского района. Местные жители собирали пожертвования для бойцов на передовой. На эти средства волонтеры обычно покупали все необходимое: медикаменты, беспилотники и многое другое.