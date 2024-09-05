Под Ростовом украли ящик с пожертвованиями для бойцов СВО

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
Инцидент произошел в садовом некоммерческом товариществе «Содружество» в хуторе Нижнетемерницком Аксайского района. Местные жители собирали пожертвования для бойцов на передовой. На эти средства волонтеры обычно покупали все необходимое: медикаменты, беспилотники и многое другое.
Население небольшое, практически все друг друга знали. Никто не ожидал, что ящик с деньгами для военнослужащих вынесут из продуктового магазина.
Когда волонтеры посмотрели камеры, то увидели воров. На кадры попали трое мужчин. Компания приехала на такси к магазину, забрала ящик с пожертвованиями и ушла. Сумма ущерба составила порядка восьми тысяч рублей.
Ранее RostovGazeta сообщала о хитром телефонном мошеннике. Мужчина за год разбогател на 370 тысяч рублей, представляясь сотрудником местных администраций.