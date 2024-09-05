rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 18:15

Published Сегодня, 18:15

Modified Сегодня, 18:17

Updated Сегодня, 18:17

Под Ростовом украли ящик с пожертвованиями для бойцов СВО

Под Ростовом украли ящик с пожертвованиями для бойцов СВО

5 сентября 2024, 18:15
Фото: 1MI
Под Ростовом украли ящик с пожертвованиями для бойцов СВО
Неизвестные под Ростовом украли из магазина ящик с деньгами для бойцов спецоперации, сообщает ИА «Регнум».

Инцидент произошел в садовом некоммерческом товариществе «Содружество» в хуторе Нижнетемерницком Аксайского района. Местные жители собирали пожертвования для бойцов на передовой. На эти средства волонтеры обычно покупали все необходимое: медикаменты, беспилотники и многое другое.

Население небольшое, практически все друг друга знали. Никто не ожидал, что ящик с деньгами для военнослужащих вынесут из продуктового магазина.

Под Ростовом украли ящик с пожертвованиями для бойцов СВО
Видео: 1MI
В школу Ростова стали массово закупать винтовки
Узнать подробнее

Когда волонтеры посмотрели камеры, то увидели воров. На кадры попали трое мужчин. Компания приехала на такси к магазину, забрала ящик с пожертвованиями и ушла. Сумма ущерба составила порядка восьми тысяч рублей.

Ранее RostovGazeta сообщала о хитром телефонном мошеннике. Мужчина за год разбогател на 370 тысяч рублей, представляясь сотрудником местных администраций.

Читайте также:
В Ростовской области рабочий украл со стройки автокранПолитолог Михайлов предложил упростить продажу оружия в Ростовской областиВасилий Голубев рассказал, как изменится набережная Ростова
#Евгения Волкова#Видео#Мигранты#Преступность#Кража#Ростов#Бойцы СВО#Волонтерство#Происшествия#Пожертвования
Подпишитесь
Жители Ростовской области увидели стрельбу и обнаружили странное кладбище
Сегодня, 15:30
Губернатор Голубев назвал потери урожая в Ростовской области летом 2024 года
Сегодня, 14:59
«Как в кино»: врач рассказал, как в Ростове заражаются лихорадкой Западного Нила
Сегодня, 12:49
Губернатор Голубев рассказал, когда на Левенцовке в Ростове исчезнет вонь
Сегодня, 14:33
ОПГ полиции в Ростове-на-Дону могла крышевать не только магазины
Сегодня, 14:43
Стало известно, какие авто поздно покупать в Ростове в сентябре 2024 года
Сегодня, 12:42